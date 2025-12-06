En una charla distendida pero cargada de crudeza, Esteban Lamothe repasó algunas de las situaciones más incómodas, y directamente de acoso, que vivió durante presencias en boliches, especialmente en sus primeros años de popularidad.

En Radio con Vos, el actor describió cómo, en más de una oportunidad, terminó envuelto en situaciones límites frente al público alcoholizado.

"Me pasó que en alguna situación me hayan manoseado, que me agarren mucho, que me quieran dar un beso, o gente borracha", contó.

Según relató, estos episodios se repetían sobre todo "cuando hacías la presencia, que ibas a los boliches a las cuatro de la mañana y la gente estaba muy mamada".

Lamothe recordó que, en ese contexto, solían hacer una fila para saludarlo: "Cuando te van a saludar, te tiran a la boca".

Incluso sobre el escenario, el actor vivió situaciones similares: "Le suben a uno al escenario, y cuando venían hacia mí, algunas venían llorando".

Durante esa noche, entre abrazos desbordados, maquillaje corrido y gritos, llegaba un punto en el que debía retirarse detrás del escenario para limpiarse la cara: "La cara llena de rubor, cada tanto tenía que ir atrás y limpiarme con unas toallitas y seguir".

El momento más extremo ocurrió al final de esa presencia: "Cuando bajé de ahí, me sacaron al Fiat Duna que me esperaba afuera para llegar a Salta, porque a las seis de la mañana tenía otra presencia. Me manotearon mal, me levantaron así," relató, indicando el gesto de cómo lo alzaron.