Ángel de Brito reveló que la “exangelita” también le pedirá a Sofía Aldrey, ex de Fede Bal, un millonario resarcimiento económico.

Estefanía Berardi abandonó el piso para evitar enfrentar a Yanina Latorre al aire en LAM, cuando surgió el tema de conflicto entre ambas, que se desató luego de que Yanina hablara de los supuestos chats de Estefi con Fede Bal, cuando aún estaba de novio con Sofía Aldrey.

En este contexto, mientras Estefi tomaba mate en su camarín, Ángel de Brito explicó al aire, en diálogo con Yanina, que Estefi demandará no solo a su excompañera, sino a Sofía por, supuestamente, filtrar los chats que habría mantenido con Fede.

“SOFÍA NEGÓ HABERLOS PASADO, HABERLOS ENTREGADO, COSA QUE ES MENTIRA, POR SUPUESTO. A SOFÍA ALDREY Y A YANINA LE PIDEN UNA REPARACIÓN DE CIEN MIL DÓLARES. SERÍA UNA REPARACIÓN ECONÓMICA. SERÍAN CIEN MIL DÓLARES CADA UNA”.

“Con respecto a las querellas, dos cosas. Una es la querella a Sofía (Aldrey) y la otra es la querella a Yanina (Latorre). En el caso de Sofía, la denunciaron por los chats, fueron a la mediación con nuestra angelita. Sofía desconoce los chats en la Justicia y nuestra angelita dice que son falsos”, explicó el conductor.

Y cerró el tema dando a conocer el millonario resarcimiento económico que pide Berardi. “Sofía negó haberlos pasado, haberlos entregado, cosa que es mentira, por supuesto. A Sofía Aldrey y a Yanina le piden una reparación de cien mil dólares. Sería una reparación económica. Serían cien mil dólares cada una”, sentenció. ¡Tremendo!

Estefi Berardi demandará a Yanina Latorre por sus supuestos chats con Fede Bal: la cifra millonaria

Estefi Berardi se fue del estudio de LAM para no confrontar con Yanina Latorre

A continuación, Ángel puso al aire todo el diálogo que mantuvieron Estefi con Pampito en Mañanísima, mientras una cámara acompañaba a la panelista, termo en mano, a lo largo de los pasillos del canal hasta la puerta del baño, donde una productora le quitó el micrófono.

“Nunca vi a nadie que vaya a tomar mate al baño”, acotó Ángel, mientras que Yanina exclamaba: “Esto me da vergüenza”. “¿Cómo le va a hacer una demanda a su compañera?”, preguntó Marixa Balli.

“Esto comienza por una demanda que le hace Estefi a Sofía Aldrey, (…) porque dice que los chats son falsos”, explicó Ángel. “Hoy Elba Marcovecchio me dijo que para qué demanda si los chats son falsos. ¿Cómo te va a perjudicar la imagen? Está muy mal asesorada”

“Está haciendo una denuncia falsa, (…) porque vos no te podés presentar a la Justicia denunciando sobre algo falso. Me da vergüenza, chicos. Esto es un show patético y se escapó como una rata para no dar la cara. Es triste”, cerró Yanina, que replicó sus quejas en Twitter.