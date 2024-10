Las últimas apariciones públicas de Ester Expósito han generado un sinfín de especulaciones y críticas en torno a su aspecto físico. Fue en su entrevista en el programa La Revuelta cuando las redes sociales estallaron en comentarios negativos sobre lo que consideraron un cambio en su rostro.

“Vaya forma de destrozarse la cara. Parece Carmen Lomana'', ''Parece una Bratz'', ''Bótox aquí, bótox allá...'', o ''Mira que era una muchacha muy guapa”, son algunos de los ataques que ha ido recibiendo a lo largo de los días. Algo por lo que ha decidido dejar de callar y hablar bien claro para que no vuelva a suceder.

“El otro día estuve reflexionando sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres, sobre todo. Y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y de una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello”, ha relatado la actriz en su discurso en el acto de Harper's Bazaar Women of the Year 2024.

Por ello, ha tomado la decisión de señalar a todos los que utilizan el odio para atacar y ha expresado que lo que hacen no está bien. “No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona. Y menos todavía si no tienes ni idea de lo que estás hablando”, ha añadido.

Unas declaraciones que, según expresa, no las hace por ella, ya que está curtida de años de críticas, sino por otros que no puedan gestionar estas situaciones. “Estoy cansada y estoy cabreada porque llevo leyendo la estupidez de que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años”, ha expuesto, entrando de pleno en las últimas especulaciones.

Tras afirmar que no se ha retocado la cara, ha dejado claro que si lo hubiese hecho estaría en todo su derecho: “Y ningún desconocido tiene que venir a decirme nada porque no le he preguntado, porque es mi cara y hago lo que quiero con ella”.

Y, pese a que cree que no tendría que hacerlo, ha confesado que el cambio en su rostro se debe a que ha subido “un poco de peso”, como es algo normal en el cuerpo humano. “Lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos y al final digo, menos mal, porque esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas”, ha sentenciado.

Con esto, ha querido dar las gracias a todos los que estaban aplaudiendo sus palabras y ha relatado que los cuerpos cambian y que no todo el mundo se va a quedar igual para siempre: “Pido que dejemos de estudiar con lupa, de analizar y de cuestionar tan exhaustivamente, sobre todo a las mujeres”.