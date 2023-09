En un artículo publicado en la prestigiosa revista Journal of the American College of Cardiology, se conocía que el consumo de aceite de oliva disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, sin embargo, no se conocían con detalle sus relaciones con la mortalidad.

Los investigadores realizaron un estudio que duró 28 años, entre 1990 y 2018.

En la investigación se evaluaron la salud de más de 30.000 hombres y 60.000 mujeres estadounidenses y encontraron que este producto tiene efectos sobre la prolongación de la edad.

Tras un arduo análisis, los científicos se encontraron que las personas que nunca han consumido aceite de oliva, en comparación a los que si lo consumen, por lo menos una cantidad de más de 7 gramos por día, poseen un 19% menos de riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, un 17% menos de riesgo de mortalidad por cáncer, un 29% menos de riesgo de mortalidad por enfermedades neurodegenerativas, y un 18% menos de riesgo de mortalidad por enfermedades respiratorias.

¿Cuál es la composición del aceite de oliva?

El aceite de oliva es una fuente rica en grasas saludables, principalmente ácidos grasos monoinsaturados y antioxidantes. Entre las moléculas principales, a los que se les ha encontrado un aporte benéfico a las personas se encuentran:

Ácidos grasos monoinsaturados: El componente principal es el ácido oleico, que constituye aproximadamente el 70-80% de los ácidos grasos totales en el aceite de oliva. Los ácidos grasos monoinsaturados son conocidos por sus efectos beneficiosos para la salud cardiovascular.

Antioxidantes : El aceite de oliva contiene antioxidantes como vitamina E y compuestos fenólicos, como los polifenoles. Estos antioxidantes pueden ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres y reducir la inflamación.

Vitaminas y minerales: Además de la vitamina E, el aceite de oliva contiene pequeñas cantidades de vitamina K y vitamina A, así como minerales como el hierro y el calcio.

Beneficios para el cuerpo

Tras el estudio, se descubrió una serie de beneficios del aceite de oliva para la salud humana:

Salud cardiovascular: Los ácidos grasos monoinsaturados en el aceite de oliva han sido asociados con la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas. Pueden ayudar a reducir el colesterol LDL (“malo”) y aumentar el colesterol HDL (“bueno”), así como mejorar la salud de los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial.

Antioxidantes y antiinflamatorios: Los antioxidantes presentes en el aceite de oliva, como la vitamina E y los polifenoles, tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a proteger contra el estrés oxidativo y el envejecimiento celular.

-Salud cerebral: Algunos estudios sugieren que el consumo regular de aceite de oliva puede estar asociado con una función cerebral mejorada y un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer.

-Salud cerebral: Algunos estudios sugieren que el consumo regular de aceite de oliva puede estar asociado con una función cerebral mejorada y un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer.

Salud ósea: La presencia de vitamina K en el aceite de oliva es beneficiosa para la salud ósea y la coagulación sanguínea.

Digestión y saciedad: El aceite de oliva puede tener efectos positivos en la digestión y ayudar a aumentar la saciedad después de las comidas, lo que puede ser útil para el control del peso.

Es importante recordar que el aceite de oliva es una fuente calórica densa, por lo que debe ser consumido con moderación.

Opta por aceite de oliva extra virgen de alta calidad, ya que conserva más nutrientes y antioxidantes en comparación con las variedades más procesadas.

Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en tu dieta.