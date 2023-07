Es martes 13, una fecha de por sí asociada a la mala suerte.

Apuntá estos rituales de buena suerte que no están de más.

Tocar madera trae suerte

¿Habrá sido algún fabricante de muebles muuuy hábil el que inventó semejante ritual? Porque convengamos en que todos lo hacemos: cuando decimos algo pero no queremos que pase, tocar madera es garantía de confianza.

Algunos dicen que esta creencia viene de un mito celta y que la explicación está en que en la madera de los árboles viven los duendes y son ellos quienes nos traen de la buena. Así que la próxima vez que veas a alguien abrazado a un árbol…, ya sabés.

Si la pisás…, ¡la rompés!

Vas caminando como una campeona por la calle, no te para nadie, hasta que, de repente: pisaste. Y si bien hay una verdad supersticiosa que lleva muchos años dictando la fortuna de millones de personas que indica que pisar caca trae buena suerte, que hay que correr a jugarle al 71…, ¿estamos seguras de que queremos seguir sosteniendo esta creencia? ¿De verdad nos sentimos con más suerte cuando nos topamos con semejante torta? Mejor cada perro su bolsita, veredas limpias y nos seguimos diciendo… “¡mucha mierda!”.

Nunca la cartera en el piso.

No importa si no creés en nada y te morís de la risa pasando debajo de las escaleras, sin pensar en espejos rotos y acariciando gatos negros. Pero hay un ritualcito que seguro no dejás pasar.

Puede que no te importen las supersticiones, pero todas sabemos que si dejás la cartera en el piso, “se te va” la plata, y no estamos dispuestas a probar lo contrario. Bueno, igual, aunque tengas la cartera bien agarrada a vos…, ¿acaso no tenés la sensación de que la plata se te está yendo todo el tiempo? Y atenti, que los rituales se actualizan y hay una vuelta de tuerca para ciclistas y motoqueras: si dejás el casco en el piso, “se te va” la cabeza… ¡Chan!

Brindar… siempre a los ojos, jamás con agua

Estamos frente a una maldición que nadie quiere encarar. Siete años de mal sexo para quien brinde sin mirar a los ojos a sus compañeros de “chin chin”.

Acá sí que aplica el famoso “creer o reventar” y todos nos miramos con los ojos bien abiertos y dejando bien en claro que nos estamos mirando a los ojos. Y bueno, si estás en una racha sexual un poco floja…, ¡empezá a hacer memoria de tus últimos brindis!

Las pestañas caídas cumplen deseos

¿Nunca jugaste a pedir deseos con las pestañas que se caen? ¿Cómo olvidar el vértigo cuando se separan los pulgares y llega el momento de saber si la magia capilar estará de nuestro lado? Pero ¡ojo con hacer trampa! ¡No vale hacerlo con pestañas postizas ni extensiones!