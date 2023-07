El hombre de 78 años padeció el accionar de los malvivientes al menos en siete oportunidades en lo que va de 2023.

Mauro Dalmazzo

“Ya estoy cansado de que me roben” disparó el “abuelo Antonio”, luego de ser víctima del accionar de los ladrones en al menos siete oportunidades en lo que va del 2023 en su casa de calle Carlos Casado al 900 en pleno centro de Firmat. El hombre de 78 años radicó cuatro denuncias, y en total se llevaron adelante tres detenciones en los últimos meses, de los cuales dos sujetos continúan tras las rejas y otro recuperó la libertad al menos hasta que llegue el juicio.

La víctima brindó una nota en la puerta de su casa con el noticiero de TDC de Firmat, donde dio detalles sobre las situaciones padecidas, las cuales fueron descriptas con precisiones en distintas crónicas policiales en Notife.

“Ya estoy cansado de que me roben”, aseguró Antonio, que el último domingo salió de su vivienda para hacer unos mandados y al regresar notó que habían ingresado a su domicilio para sustraerle 2.000 pesos que tenía en la mesita de luz y un reloj despertador.

En cuanto al penúltimo robo, “vino con el revólver, me lo puso en la cabeza y me llevó la poquita plata que tenía. Primero golpearon la puerta, y yo pensé que era otra persona, pero cuando abrí era él. Me llevó a la pieza para agarrar la plata. También se llevó el televisor”, contó la víctima.

La primera denuncia fue radicada el 20 de marzo, dando detalles en sede policial que habitualmente es visitado por un malviviente que le roba entre 2.000 y 5.000 pesos.

“Ya me pasó varias veces. Una vez entré a la casa y me lo encontré adentro. Tengo hecha la denuncia, pero él me dijo ‘si llegas hacer la denuncia a vos te voy a matar’”, relató Antonio, agregando que “ya no quiero que vengan más. Cómo van a hacer todo eso. Un día estaba el policía de Anses ahí enfrente, vio cuando estaba con el ladrón y recién se cruzó cundo el ladrón se fue”.