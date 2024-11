Franco Colapinto arrancó el fin de semana del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 con dificultades. En el Lusail International Circuit, el joven piloto argentino cerró la clasificación Sprint en el último lugar, condicionado por problemas en el desempeño de su auto y una jornada de ajustes que no dieron los resultados esperados.

En la práctica libre previa, Colapinto se ubicó 19° con un tiempo de 1:24.200, superando únicamente al Alpine de Esteban Ocon, mientras que su compañero en Williams, Alex Albon, logró colocarse noveno con 1:23.161, evidenciando la diferencia de rendimiento entre ambos autos.

A pesar de ser uno de los pilotos con mayor cantidad de vueltas completadas en la sesión (29 giros), Colapinto no pudo encontrar el ritmo necesario para acercarse a los tiempos competitivos. Charles Leclerc, de Ferrari, lideró la tabla con 1:21.953, marcando la referencia del día.

Puede interesarte

Qué dijo Colapinto

"No me sentí mal en la vuelta, fue más o menos buena. Hay cosas por mejorar porque no conozco bien el circuito, pero estoy muy lejos y no entiendo del todo el porqué. Obviamente, la suspensión vieja y las partes viejas del auto no ayudan en nada", señaló el piloto de 21 años.

El pilarense detalló los inconvenientes que lo afectaron: "Tengo mucha ida de trompa en curvas lentas y de media velocidad. Cuando intento acelerar, la parte delantera pierde adherencia, lo que nos complica tener buena velocidad mínima en curvas largas. Este circuito requiere mucha precisión en esas zonas, y por ahora estamos lejos de encontrar una solución".

El argentino aseguró que el equipo trabajará durante la noche para intentar resolver los problemas: "Hay tiempo para seguir mejorando, pero la sensación es de estar lejos y sin saber bien por dónde empezar. Trabajaremos para entender estas suspensiones y las partes antiguas que estamos usando, y ver qué ajustes podemos hacer para mañana".

Cómo es el circuito

El circuito de Lusail, en Qatar, tiene 5400 metros, con 16 curvas, 6 de ellas a izquierdas y 10 a derechas, y cuenta con una única recta, la principal, que se alarga durante 1068 metros. Para evitar que la arena del desierto se disperse en el circuito, está rodeado de césped artificial diseñado.

El circuito entró en el calendario de los GP por primera vez en 2021, con Lewis Hamilton como campeón y Max Verstappen y Fernando Alonso completando el podio.

Además, el récord de velocidad lo tuvo Max Verstappen ese mismo año, con 1:23.196 en la vuelta 57.

Días y horarios del Gran Premio de Qatar 2024