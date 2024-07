Mirtha Legrand sorprendió este fin de semana a sus invitados de La Noche de Mirtha (El Trece) con una profunda revelación personal. Durante una conversación íntima con Robertito Funes Ugarte, la diva expresó con sinceridad: “Estoy muy sola”. Esta declaración resonó fuertemente entre los presentes, incluyendo a Florencia Peña, Luisa Albinoni y Pachu Peña.

“Su vida me intriga. Usted se levanta muy temprano y se acuesta tarde… Mirtha”, le dijo Funes Ugarte. “Yo me levanto tardísimo, porque estoy despierta hasta muy tarde. Hasta las 3, 4 de la mañana. Leo, veo televisión, pienso en mi vida, en mis seres queridos, en mis amigos, en mi carrera. Pienso en toda mi vida, que ha sido milagrosa”, respondió la conductora.

Legrand confesó que, aunque se siente muy querida por el público y su trabajo le brinda gran satisfacción, la soledad es un sentimiento que la acompaña a menudo. “Estoy muy contenta. Estoy muy sola, pero estoy contenta…”, admitió. A pesar de contar con el apoyo de su familia, extraña a muchos de sus seres queridos y valora enormemente el poder terapéutico de su trabajo.

A lo largo de la conversación, Mirtha también reflexionó sobre la percepción que la gente tiene de ella y el afecto que recibe del público: “Yo no sé qué pensará la gente, que me voy a morir pronto, pero yo noto que me quieren más ahora”. Sus invitados, conmovidos, destacaron su trascendencia y el cariño que genera en todas las generaciones y clases sociales. “¡Sos nuestra Mirtha! Te quieren todas las generaciones”, afirmó Luisa Albinoni, mientras que Robertito agregó: “Usted traspasó generaciones y todas las clases sociales. Usted es para todos. Mirtha entra por todos lados”.

Además de esta emotiva confesión, la Chiqui reveló un problema de salud que está enfrentando a sus 97 años. Durante el programa, mencionó que tiene maculopatía, una enfermedad ocular que causa visión borrosa o un punto ciego en la visión central. Explicó que está bajo tratamiento con los doctores Zaldivar, quienes le aplican inyecciones en los ojos para controlar la condición. “Tengo en el izquierdo cinco inyecciones y en el derecho seis”, detalló.

Florencia Peña, al escuchar esto, bromeó diciendo: “Pero algo tenías que tener... no puede ser, sino sos extraterrestre”, a lo que Mirtha respondió con su característico humor, explicando los detalles de su tratamiento y reafirmando su compromiso con el trabajo, que tanto bien le hace.

Esta sincera charla no solo permitió conocer más sobre la vida personal de Mirtha Legrand, sino también mostró la fortaleza y dedicación de una figura que sigue siendo un pilar de la televisión argentina, incluso en los momentos más difíciles.