El joven había optado por subir a placa a Katia “La Tana” Fenocchio y de salvar a Jenifer Lauría (dejando nominada a Chiara Macuso), junto con Santiago “Tato” Algorta y Brian Alberto -ambos fulminados por él- Martina Medina, Juan Pablo de Vigili, Carlos Tocco y Lourdes Ciccarone.

Sin embargo, minutos más tarde, Nano recibió una inesperada noticia, anunciada por Gran Hermano: “Quizás, algún día, me dirija a ustedes para referirme a otro tipo de temas. Pero, por lo tanto, nada me gustaría más que dejar de ser reiterativo, que tener que decirles lo mismo semana tras semana”, comenzó diciendo.

“Pero, lamentablemente, ustedes me obligan. En este caso particular, no tengo más remedio que volver sobre conceptos ya largamente explicados. Por culpa de un jugador, Giuliano, tu condición de líder, te exige un riguroso secreto acerca del beneficio de salvar y subir a cualquiera de tus compañeros a la placa de nominados”, agregó.

Y siguió: “Sin embargo, fueron muchos los momentos en los que no mantuviste tu boca cerrada, dando a entender tu decisión. A ver, quiero ser claro al respecto. El solo hecho de hablar sobre esta cuestión constituye una falta. Espero que vos y los sucesivos líderes, acaten esta regla que, para mí, es bastante simple de entender, pero que ustedes transgreden permanentemente”.

“Por último, Giuliano, te informo que doy por anulada la jugada que acabás de realizar. La placa queda, entonces, conformada tal como está. Ojalá que la semana que viene no tenga que volver a pronunciarme ante ustedes para hablar del mismo asunto. Si continúan infringiendo las reglas, me veré obligado a tomar sanciones más severas. Buenas noches”, cerró, dejando en claro que la placa queda como estaba planteada anteriormente.