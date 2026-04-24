Juana Repetto hizo público su malestar tras la suspensión inesperada de un móvil en vivo pautado con LAM (América TV), el ciclo de Ángel de Brito. Según manifestó la actriz en una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, la organización de la nota requirió que modificara completamente su jornada para cumplir con la entrevista y terminó en su enojo.

Un día antes la influencer relató que permaneció preparada desde las primeras horas de la tarde, ajustando actividades laborales y familiares para cumplir con la entrevista con el ciclo de Ángel de Brito. En diferentes videos mostró cómo se maquilló, peinó y vistió para la salida al aire, anticipándose incluso a dificultades logísticas: “Ya estoy acá lista para la noche, porque siendo las 15:20 horas ya me vestí con la ropa que voy a usar para el móvil con Ángel”, explicó. La programación del móvil requería su presencia lista entre las 20:00 y las 22:00, horario coincidente con la rutina de sueño de sus hijos, incluido su bebé de dos meses.

“Verdaderamente me estaban pidiendo desde hace muchos meses, con mucha insistencia e intensidad, que acepte porque Ángel de Brito quería que estuviera”, afirmó la actriz en su descargo. Después de recibir en su domicilio a la notera y al camarógrafo de LAM, la nota no terminó saliendo al aire. La hija de Reina Reech compartió la imagen del equipo de producción en su casa, lista para comenzar la transmisión, e inmediatamente expresó su descontento: “La verdad, estoy recaliente”.

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La actriz detalló las gestiones hechas para adaptar su día: desde adelantar la cena de sus hijos hasta contratar una niñera para poder contar con disponibilidad en el exigente horario nocturno. “Todos movimos la rutina y saben perfectamente que tengo dos hijos que se duermen a la hora del programa y un bebé de dos meses y que para mí era complejo organizarme para estar”, escribió, añadiendo que debió “correr de natación, darles de comer rápido y producirse” antes del móvil finalmente suspendido.

😡El enojo de Juana Repetto contra LAM



👉La actriz estaba invitada a dar un móvil desde su casa, pero finalmente por cuestiones de tiempo no salió la nota.



🗨️"Moví toda la organización de mi casa y me clavaron" pic.twitter.com/Wr8sZmsf2r — Filo.news (@filonewsOK) April 23, 2026

“Te insisten a este nivel y cuando decís que sí, te ocupás de organizar todo con un bebé recién nacido, te clavan con el bebé de dos meses encima, durmiendo mal y la niñera cuidando los pibes que se acuestan más tarde para que haga la nota”, lanzó.

El relato ofrecido por Juana Repetto incluyó detalles de la logística doméstica que debió alterar: movió de domicilio a uno de sus hijos para que pudiera participar en la entrevista, dejó a su otro hijo viendo una película y sostuvo en brazos al bebé mientras atendía la comunicación con la producción. En sus propias palabras: “El bebito estaba molesto con una niñera que vino para que yo pudiera dar esa nota. Lo agarré a upa, le di la teta con la cucaracha puesta”, refiriéndose al auricular utilizado por los invitados en televisión en vivo.

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La actriz reiteró que su participación implicaba no sólo la exposición de su vida privada, sino también contar con contenido profesional para brindar en el móvil: “No me siento a hablar de mi vida privada en un programa de televisión sin contar nada laboral. Tenía cosas para contar, valía la pena el móvil”.

“Hace más de 20 años que trabajo en televisión y mi familia muchísimo más, sé perfecto cómo es esto y que puede pasar que organices un móvil y después no salga. Pero me pareció poco cordial y poco considerado”, declaró. La actriz remarcó que el pedido de participación fue reiterado a lo largo de meses y que solo aceptó por la relación de respeto y estima que mantiene con el conductor.