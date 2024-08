En una conmovedora charla en su podcast "A dónde vamos cuando soñamos", Oriana Sabatini se abrió sobre su lucha contra los trastornos alimenticios en una conversación íntima con la ex capitana de Las Leonas, Noel Barrionuevo, quien también ha enfrentado Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

Oriana Sabatini contó cómo fue crecer con #anorexia y cómo logró recuperarse



👉 Como parte de su ciclo de streaming, Oriana conversó con la ex capitana de Las Leonas, Noel Barrionuevo, donde la artista recordó ese duro momento personal que le tocó pasar.#Rivadavia630 pic.twitter.com/GqqSIBfhoO — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 1, 2024

La artista invitó a la deportista al programa debido a sus experiencias compartidas con los TCA. Oriana comenzó diciendo: "Estamos aquí porque me interesa hablar contigo sobre los trastornos alimenticios y cómo te afectaron en una edad tan crucial para cualquier mujer. En ese momento, ¿qué relación tenías con tu cuerpo? ¿Los TCA comenzaron con tu carrera deportiva o ya tenías una relación diferente con la comida?".

Noel Barrionuevo, campeona del mundo y medallista olímpica, compartió: "Mis padres comenzaron a notar muchos cambios en mí y pensaron 'algo está pasando con esta chica', cambios físicos y emocionales, actitudes".

Oriana recordó su propia lucha con los problemas alimenticios durante su adolescencia: "Cuando estaba atravesando la anorexia, obviamente muy delgada, todos los que me contrataban estaban encantados". Detalló cómo esto impactaba su trabajo: "Claro, cuando empecé con el trastorno por atracón, llegaba al set y todos se miraban como diciendo 'esta no es la chica que contratamos. No puede ser que la semana pasada te veías de una manera y ahora te ves de otra'. Y yo tenía 15 años. Es tan difícil".

Puede interesarte

También habló del papel del entorno familiar durante este padecimiento: "Las personas a veces quieren ayudarte, pero no hablan contigo, hablan con tus padres para ver si pueden hacer algo, o hablan con tu colegio, y a ti nunca te preguntan cómo estás. Y en el intento de ayudarte, a menudo lo que más hacen es lastimarte".

En mayo de 2022, Oriana Sabatini había revelado en el programa radial "Perros de la calle" de Urbana Play FM 104.3 que sufrió de anorexia durante cuatro años. Aclaró que no considera el problema completamente superado: "No quiere decir que esté recuperada, porque es un camino muy largo, es una lucha diaria. Y es algo que me sigue afectando hoy en día".

En esa entrevista, Oriana explicó que mejoró significativamente cuando adoptó una alimentación vegetariana: "La comida pasó a ser algo diferente, comía con otro fin", destacó, aunque reiteró que es un "proceso largo".