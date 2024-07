El pasado miércoles 17 de julio, un violento ataque con arma blanca en un bar ubicado en el sector de Meissen, al sur de Bogotá, dejó a un hombre muerto y a una mujer gravemente herida. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento muestran el momento exacto en que el agresor entra en el bar y, sin decir una palabra, comienza a apuñalar a un hombre hasta provocarle la muerte. Posteriormente, el atacante se dirige hacia la mujer presente en el lugar, quien, con temor, le indica dónde está el dinero en la caja registradora.

#Bogota / Un comerciante fue asesinado y su pareja permanece en UCI. Un criminal los atacó con un arma blanca y se llevó el dinero del bar. Ocurrió en Meissen pic.twitter.com/uQ46cSQeEn — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) July 19, 2024

En el video, se puede escuchar a la mujer suplicándole al agresor: “Tranquilo, no me haga nada. Ahí está la plata, llévesela, mire. Tranquilo, no me haga nada más.” A pesar de sus súplicas, el agresor la apuñala repetidamente en la espalda, los brazos y la pierna antes de escapar del lugar.

Tras el ataque, los familiares de la mujer herida llegaron al bar para socorrerla y trasladarla a un centro médico. En la actualidad, ella se encuentra en una unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades de Bogotá están llevando a cabo una investigación para determinar si el ataque fue simplemente un robo o si hubo un intento de feminicidio. La policía también está buscando al agresor, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

La violencia en Bogotá continúa en aumento, ya que ese mismo día se reportó otro incidente violento en una zona conocida como Santa Viviana, en el barrio Santo Domingo de la localidad de Ciudad Bolívar, donde un hombre fue asesinado en lo que se sospecha fue un ataque sicarial. Además, durante este evento, dos personas resultaron heridas.