Luego de la ratificación de la condena a Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema por la causa Vialidad, estudiantes decidieron llevar adelante la toma de las facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias Sociales, y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires.

Según pudo saber Infobae, el centro educativo de la Facultad de Filosofía y Letras estará tomado y también se verá atravesado por un paro docente que llevan adelante Conadu y Conadu Histórica durante jueves y miércoles. Sin embargo, aquellos profesores que deseen dar clases podrán hacerlo en las instalaciones.

Desde el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, señalaron en un comunicado los argumentos de la medida: “En defensa de los derechos democráticos. Contra el ajuste integral de Milei en educación, salud, ciencia y todos los sectores. Exigimos a la CGT un paro general para frenar estos ataques. Movilizamos a la casa de CFK a mostrar nuestro apoyo. Mañana permanecemos en Filo y seguimos en estado de alerta. A las 16hs acompañamos la movilización del Garrahan a Plaza de Mayo”.

A través de un video que fue publicado en redes sociales, la agrupación Ya Basta Filo confirmó la toma. “Venimos sufriendo un montón de ataques por parte del gobierno de Javier Milei a la universidad pública y a la salud, como está ocurriendo en el Hospital Garrahan. Y ahora con este fallo que rechazamos energéticamente”, señaló una de las voceras.

“Ya contamos con el antecedente de lo que pasó en Brasil con Lula, y es por eso que decimos que Cristina no se tiene que entregar, sino que hay que luchar. Proponemos que hay que tomar la facultad para también ser la punta de lanza de reactivar el movimiento estudiantil y llevar adelante tomas en todas las facultades y secundarios de todo el país“, añadió.

En tanto, pidió una movilización por parte de las universidades y que la CGT convoque a un paro general.

A través de una asamblea que se llevó a cabo a última hora de este martes, los alumnos decidieron llevar adelante la medida de fuerza

Por otro lado, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA comunicó que la toma inició a las 22:00 hs del martes. De esta manera, anunciaron también que durante el miércoles “no habrá clases en la facultad, manteniendo el estado de alerta y movilización”. Y agregaron: “Los esperamos a todos y todas para organizarnos y movilizarnos”, bajo la consiga “En defensa de la democracia, estudiantes con cristina, facultad tomada”.

"Esto no es democracia, facultad tomada", el mensaje del Centro de Estudiantes (Video: Instagram @cecso.uba)

En línea con el reclamo, el Centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo ratificaron que los edificios ubicados en Ciudad Universitaria permanecerán tomados a lo largo de este miércoles 11 de junio.

"Frente a la condena a Cristina, Ciudad Universitaria permanecerá tomada. En defensa de la democracia y contra la proscripción“, apuntaron en un comunicado publicado en las redes sociales. De la misma manera, confirmaron que no habrá clases presenciales en ninguno de los pabellones del establecimiento.

Desde la Facultad de Filosofía y Letras emitieron una resolución en la que manifiesta su “enérgico repudio” a la persecución política y judicial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El documento, firmado por el decano ad-referéndum del Consejo Directivo, se conoció tras la inminente resolución de la Corte Suprema que deja firme la condena contra CFK, habilitando su encarcelamiento e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La decisión se produce en un contexto de alta tensión política, luego de que la ex mandataria anunciara su candidatura a diputada en la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones de medio término.

La resolución surge en medio de la repercusión política generada por causa Vialidad, iniciada el 29 de abril de 2016 a partir de una denuncia presentada por Javier Iguacel, entonces interventor de Vialidad Nacional, designado por el presidente Mauricio Macri.

En el comunicado en repudio a la resolución de la Corte, consideran que la denuncia se basó en una auditoría “realizada exclusivamente sobre las obras ejecutadas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015”, lo que, según platean, evidencia un “criterio selectivo y sesgado”.

CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UBA TOMADA EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA



La Facultad de #CienciasExactas de la #UBA fue tomada por los estudiantes en protesta por la proscripción #Cristina. #Argentina pic.twitter.com/ngOrCrZQNP — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) June 11, 2025

Por esto mismo, denunciaron “gravísimas irregularidades” en el proceso, señalando la integración del tribunal con jueces “que no solo tienen probados lazos con el macrismo, sino que incluso participaron en reuniones en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos mientras tramitaban causas sensibles contra ex funcionarios del gobierno anterior”.

El texto sostiene que, tras años de exposición mediática, “no se ha presentado una sola prueba que demuestre que el Poder Ejecutivo Nacional haya impartido órdenes para favorecer a un empresario en particular”. Según la resolución, “las auditorías y peritajes concluyeron de forma categórica: no hubo sobreprecios, las obras que se pagaron se ejecutaron, las que no se realizaron no fueron abonadas, y se cumplieron los controles administrativos exigidos por ley”.

El documento traza un paralelismo histórico con la proscripción de Juan Domingo Perón, señalando que “esta práctica no es nueva en la historia argentina”, y la vincula con procesos similares en América Latina, como el caso contra Lula da Silva en Brasil. El texto afirma que “esta modalidad de persecución judicial no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una matriz de acción con violencia creciente por el gobierno nacional contra dirigentes sociales”.

CIUDAD UNIVERSITARIA TOMADA CONTRA LA PROSCRIPCIÓN A CRISTINA pic.twitter.com/eug0HPrApJ — Arturo Gutierrez (@agmfox23) June 11, 2025

Como este fallo de la Corte Suprema coincidente con el anuncio de candidatura de Cristina, interpretan esto como parte de una “estrategia reiterada de persecución y proscripción política”. El documento advierte sobre la “demonización sistemática de una figura política a través de discursos de odio, amplificados por los medios hegemónicos y validados por un sector del Poder Judicial”, y la vincula con el intento de magnicidio contra la ex presidenta el 1 de septiembre de 2022.

En su parte resolutiva, la Facultad de Filosofía y Letras expresa: “Manifestar su enérgico repudio ante la persecución política y judicial ejercida contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de un proceso judicial irregular, sin pruebas concluyentes, y atravesado por injerencias políticas, mediáticas y económicas”. Además, reafirma su compromiso con “el respeto a las garantías constitucionales, la independencia judicial, y la plena vigencia del Estado de Derecho como pilares fundamentales de nuestra vida democrática”.

Este martes, la Corte Suprema de Justicia de Argentina ha confirmado la sentencia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, lo que constituye un fallo de alto impacto tanto político como judicial. .

Este dictamen ratifica el veredicto previo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que había condenado a Kirchner a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La sentencia también incluye el decomiso de 84.000 millones de pesos, vinculados a contratos de obras públicas otorgados de manera fraudulenta durante su administración.

La confirmación del fallo ha sido unánime por los tres jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los recursos presentados por la defensa de Kirchner, utilizando la fórmula del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El caso representa uno de los episodios judiciales más significativos desde el retorno de la democracia en 1983, situando a Cristina Kirchner como la segunda ex mandataria, después de Carlos Menem, en ser condenada por delitos de corrupción en el ámbito nacional. La Corte argumentó que las sentencias de los tribunales inferiores estaban basadas en pruebas abundantes, afirmando que no se había violado ninguna garantía constitucional ni el debido proceso a lo largo del juicio. Los jueces sostuvieron que las sanciones impuestas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente, defendiendo así la estabilidad de un sistema democrático regulado por leyes penales.

En ese marco, la propia Cristina Kirchner, en respuesta a la confirmación de su condena, emitió un desafiante discurso desde la sede del Partido Justicialista (PJ). En él, acusó al sistema judicial de ser una herramienta manipulada por poderes económicos que buscan bloquear su influencia política y la capacidad de decisión del pueblo argentino. La ex mandataria afirmó que el fallo judicial es una represalia política orquestada por intereses que pretenden debilitar el movimiento peronista y eliminarla del escenario político.

En su discurso, Kirchner se dirigió a los movimientos sociales y militantes que la apoyaron, instándolos a mantenerse organizados y continuar luchando por la justicia social y la equidad económica, características del peronismo. Afirmó con vehemencia que, a pesar del fallo, el pueblo argentino no permitirá que le arrebaten sus derechos y que el peronismo seguirá siendo una fuerza política significativa.