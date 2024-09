Paul Dolan, profesor de ciencias del comportamiento en la London School of Economics, asegura que las mujeres que no se casan ni tienen hijos son las más felices. Dolan explica que, aunque los hombres obtienen beneficios al casarse, como vivir más tiempo y asumir menos riesgos, estos resultados no se aplican de la misma manera a las mujeres. Según el experto, el matrimonio no mejora significativamente la salud de las mujeres, y aquellas que están casadas tienden a enfrentar mayores riesgos de problemas físicos y mentales en comparación con las solteras.

Dolan subraya que los símbolos tradicionales de éxito, como el matrimonio, no necesariamente están relacionados con niveles más altos de felicidad. En cambio, su investigación muestra que las mujeres que no se casaron ni tuvieron hijos son el subgrupo más saludable y feliz.

Otras investigaciones también respaldan la creciente tendencia de ver la soltería como algo positivo para las mujeres. Un estudio de la firma de análisis Mintel revela que las mujeres están más satisfechas con su soltería que los hombres y muestran menos interés en buscar una relación. Esta diferencia se debe en parte al hecho de que las mujeres suelen asumir más responsabilidades en las relaciones, tanto en las tareas del hogar como en el trabajo emocional.

La profesora Emily Grundy, de la Universidad de Essex, señala que las mujeres tienden a estar más involucradas en redes sociales alternativas, mientras que los hombres dependen en gran medida de sus esposas para su apoyo emocional. Esta independencia social también puede contribuir a la satisfacción de las mujeres solteras.

Además, estudios históricos indican que la selectividad de las mujeres solteras al elegir pareja ha sido vista de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Hoy en día, la selectividad sigue siendo un tema complejo, relacionado con diversas realidades sociales. Muchas mujeres solteras disfrutan de los beneficios de su estado civil y continúan desafiando los estándares sociales tradicionales.