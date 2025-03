Baby Etchecopar es conocido por sus opiniones contundentes y polémicas, y en su reciente participación en el programa Mujeres Argentinas de Canal Trece, no dudó en expresar su profundo desprecio hacia , la mediática argentina que sigue siendo centro de atención en los medios por sus escándalos y su vida personal.

La conversación surgió cuando el panel discutió los temas relacionados con Wanda, y la China Suárez, y Etchecopar al aire como invitado no dudó en dar su opinión, dejando en claro lo que piensa de ella.

“Yo desde el primer día que apareció con el tema del calzoncillo y la virginidad me pareció un personaje siniestro y sigue siendo siniestro”, afirmó Etchecopar. Según el periodista, lo que más le molesta de Wanda es la forma en que maneja su vida privada y la imagen pública que ha construido.

Etchecopar también mencionó que no le cree a Wanda en absoluto y que prefiere no gastar su tiempo prestándole atención a sus declaraciones y escándalos. “No me dedico un segundo a escuchar a Wanda Nara”, agregó con firmeza.

El periodista también expresó que si esta situación involucrara a una persona de clase baja, seguramente se la estaría castigando mucho más severamente. "Si esto hubiera pasado con una persona de una clase baja, le estarían sacando a los chicos", sentenció, refiriéndose al hecho de que los problemas familiares de Wanda Nara no parecen generar la misma reacción mediática que los escándalos similares en otros contextos.

En su opinión, este tipo de situaciones se han transformado en una especie de “gran hermano asqueroso”, refiriéndose a la exposición mediática constante de la vida de Wanda Nara y sus hijos. A pesar de su desinterés en los detalles personales de la mediática, Etchecopar no dudó en calificar el circo mediático en torno a ella como algo totalmente bochornoso.

Ante la pregunta de si Wanda Nara podría ser un reflejo de la sociedad argentina, Etchecopar no titubeó: “Estamos corriendo tras esto, pero hay cosas mucho más importantes que deberíamos estar mirando”, dijo, haciendo alusión al malestar que siente al ver cómo los medios se concentran únicamente en el espectáculo mediático que genera Wanda Nara.

Puede interesarte

Asegura que los medios de comunicación se enfocan exclusivamente en estos temas porque “venden” y están “instalados”, pero opina que lo realmente importante, como la crisis económica y las problemáticas sociales, no reciben la misma atención. “Yo creo que hay que terminar con este tema”, afirmó, dejando en claro que lo que realmente le molesta es la forma en que los medios siguen alimentando a figuras como Nara.

“Me da mucha gracia cuando vamos al aeropuerto a verla y van los chicos, pobrecitos, los compañeros nuestros”, comentó Etchecopar. “Es un tema instalado en la tele, tienes que verlo, bueno, yo creo que llama la atención”, dijo de forma irónica.

Baby no solo no le cree a Wanda, sino que también considera que la forma en que maneja su vida personal y su relación con los medios es una especie de circo. Si bien muchos siguen hablando de sus escándalos y su vida privada, Etchecopar prefiere dar su atención a los problemas que realmente afectan al país.