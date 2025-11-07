La Universidad Católica Argentina (UCA) de Mendoza evacuó todos sus edificios por graves amenazas. Las actividades quedaron suspendidas hasta el lunes, informaron en un comunicado.

Las autoridades de las instituciones alertaron a la Policía luego de recibir un correo electrónico con una peligrosa advertencia: “Mañana conocerán a su Dios”. Después del llamado al 911, el Ministerio de Seguridad provincial activó el protocolo para desalojar todos los edificios.

En la carta, la persona se presentó como “un militante de la red 764″ y advirtió que cometería “un genocidio” con un rifle en una de las sedes de la UCA de Mendoza. “Iré con mi AK-47 y con mi colección de cuchillos para darles a su dios la mayor cantidad de almas posibles”, escribió al principio del mensaje.

La UCA anunció que todos sus edificios fueron evacuados. (Foto: UCA / TN).

El presunto terrorista utilizó términos antisemitas y aseguró que el ataque sería parte de su “ritual de purificar Argentina del control jesuita y de ‘Jewlei’ (el nombre peyorativo que los antisemitas utilizan para referirse al presidente Javier Milei), que les dará en bandeja de plata mi patria a los sucios judíos que la parasitan”.

Además, la amenaza indicaba: “Llevaré a mi pueblo a sus raíces primigenias. Todos se unirán a la tradición pagana, ¡¡para que la Argentina se eleve como una nación hiperborea!! No importa cuántas vidas tenga que llevarme. Para curar un cuerpo enfermo, deben morir miles de células sanas. (...) Espero verlos en el infierno".

Los edificios de la UCA de Mendoza fueron evacuados por amenazas. (Foto: Matías Pascualetti/ gentileza Radio Nihuil).

Además del edificio de la universidad, evacuaron los colegios Papa Francisco y Goretti, según informó el diario UNO de Mendoza.

De acuerdo a ese diario mendocino, también se suspendió una jornada de investigación con invitados de Córdoba y Chile.