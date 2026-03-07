Lo que comenzó como un inocente romance en MasterChef Celebrity (Telefe) entre Ian Lucas (26) y Evangelina Anderson (42) terminó derivando en un tenso cruce mediático entre ambos luego de que la modelo negara haber mantenido un vínculo sentimental con el influencer y cantante fuera de cámaras.

Así, en medio del revuelo que generó su incipiente relación, el joven artista compartió un extenso descargo para dar su versión de los hechos, y ella no pudo evitar quebrarse en llanto al responderle públicamente.

Pocas horas después de que Ian recurriera a su cuenta oficial de Instagram (@ianlucas) para manifestar su frustración por las reiteradas declaraciones de Evangelina, en las que negó haber tenido un vínculo afectivo con él —a pesar de que también se difundieron fotos de ambos besándose—, la mediática ratificó la postura que mantiene desde hace semanas.

"Yo vengo de una separación muy reciente, tengo tres hijos y siempre intenté resguardar mi intimidad. Pero en este momento no me queda otra que salir a aclarar para que no se siga hablando. Yo no puedo reconocer ni blanquear una relación, o vínculo, como quieran llamarle...que para mi, no pasó", manifestó en Cortá Por Lozano (Telefe).

En este sentido, Evangelina fue tajante al referirse a su cercanía con el joven artista: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo. Entonces, no entiendo porque me ponen a mi, en el lugar como mujer, de que exponer o blanquear algo que para mi no fue más de lo que yo dije".

Luego, Anderson cuestionó la divulgación de las fotos que tomó junto a Ian Lucas ante la cámara, asegurando que él era el único responsable de tenerlas. “¿Nadie habla de eso?”, reclamó.

"Imagínense que uno vaya por la vida contando situaciones que no fueron nada... estaríamos todos llenos de relaciones. Se contaron cosas que no son ciertas y le pueden preguntar a cualquiera de mis compañeros", aseveró a continuación.

Instantes después, al ser consultada sobre el descargo que Ian Lucas publicó en sus redes sociales, en un primer momento restó importancia a la situación: "He pasado tantas cosas que esto, para mi, es algo más. De hecho, me han relacionado con un hombre casado de la Selección Argentina y esa sí son cosas que me ponen mal porque sé que hay una mujer sufriendo atrás".

"Pero acá, si fuera cierto... somos dos personas adultas y solteras, no hay nadie en el medio. Lo que sí me incomoda es que me estén empujando a decir algo al respecto porque hoy estuve hablando con mi hijo mayor (Bastián) sobre esto, que ya lo sabe, y no está bueno. Me preguntó que paso y yo le tuve que explicar algo insignificante", develó.

"Evangelina Anderson":

Por sus declaraciones sobre la relación con Ian Lucas pic.twitter.com/R1WW1KlUwt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 6, 2026

Así, al referirse puntualmente a los posteos que compartió Ian Lucas, Evangelina Anderson definió al joven participante de MasterChef Celebrity como “un buen chico”. Sin embargo, sostuvo que, a su entender, “está mal asesorado”.

En relación a la foto que circuló de ambos besándose, Anderson responsabilizó al representante del joven artista y señaló que la imagen fue tomada en una fiesta organizada por Luck Ra. Según explicó, todo surgió como una broma entre amigos en común, que quisieron que ambos se dieran un pico frente a la cámara.

"Yo terminé mi relación, me costó mucho volver a estar bien y me cuesta mucho confiar en los hombres", sentenció sobre la viralización de la postal que se tomó junto a Ian Lucas.

Fue entonces que Evangelina volvió a poner el foco en el impacto de la fama y la exposición mediática, visiblemente angustiada y al borde de las lágrimas, con la voz entrecortada: “Yo sé que traigo a mis hijos a escena, pero ellos no la pasaron nada bien. No por lo que yo viví, sino por lo que se dice en la tele...”.

"Yo trato de cuidarlos. Y a veces, no hace falta decir cosas que uno no quiere decir y a la gente no le importa. Eso es algo que hoy hablaba con mi hijo mayor porque fue muy doloroso lo que vivimos como familia. Que es algo que yo busqué porque yo siempre los cuidé mucho", expresó mientras buscaba recomponerse.

De este modo, Anderson aclaró: "Y no lloro por esto, que es una pavada. Lloro porque es algo que vengo cargando como mamá. Yo estoy sola con mis hijos y también me encargo de resguardar su salud mental".

"Tengo a todo el mundo señalándome y preguntándose por qué me separé, o si yo hice algo mal. Se habla de amantes y esto es algo que mis hijos tienen que escuchar. Entonces, mi límite son mis hijos. Yo nunca voy a exponer nada. No lo hice con mi pareja anterior (Martín Demichelis) de 18 años, imaginate esto...Yo no tengo porque exponer ningún tipo de vínculo que yo no considere", planteó, contundente, aún acongojada.

Por último, Evangelina insistió que no guarda rencores hacia el joven participante de MasterChef Celebrity pese al revuelo mediático que vienen protagonizando en los últimos días: "Yo siempre hablé maravillas de Ian porque lo quiero mucho y quiero lo mejor para él".