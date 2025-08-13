La relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis habría llegado a su fin tras 17 años y tres hijos juntos. Cuando la pareja se mudó a México fue víctima de numerosos rumores de separación y de infidelidad de parte del DT, sin embargo, desmintió una crisis.

En medio de un 'enigmático' en LAM, Pepe Ochoa reveló que los protagonistas de la separación serían la modelo y el ex DT de River y compartió detalles exclusivos: “Ellos se separaron y fueron a informar al colegio de sus hijos la situación porque ellos les hacen su seguimiento a los chicos”.

Además, confirmó que la modelo estaría en medio de un procedimiento para eliminarse algunos tatuajes que la vinculan con su -ahora- ex: "El tatuador no me contestó, pero su entorno me dijo que empezó un proceso para borrarse los tatuajes que tiene de Martín".

En octubre del año pasado, Yanina Latorre informó que la pareja estaba separada a raíz de una infidelidad de Martín Demichelis con una azafata que habría conocido en un vuelo de River. Inclusive, la panelista dio a conocer imágenes comprometedoras entre ambos.

A su vez, también trascendió que el DT tenía un hijo extramatrimonial con una mujer de su pasado.

A pesar de lo que se comentaba en la prensa, la modelo se expresó en sus redes y aseguró que seguía en pareja con Demichelis: “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero, teniendo un hijo en Argentina hay un límite”.