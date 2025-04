Roberto García Moritán fue invitado al piso de Mujeres Argentinas, el programa matutino de eltrece, para hablar de su presente en la política y su vida personal tras su escandalosa separación de Pampita el año pasado, el famoso 20 de septiembre.

En medio de la entrevista, las panelistas Virginia Gallardo y Evelyn Von Brocke intervinieron para preguntar sobre su ex, aunque con precaución tras la aclaración de la conductora María Belén Ludueña de que este no se trata de “un programa de chimentos”.

“Robert, yo te lo quiero contar desde el otro lugar. Porque vos hablás de amarillismo. Yo tuve información de cuando estabas recién casado con Pampita y me llegaban realmente muchos mensajes y demás con evidencias. No es una cuestión política, ni traición, ni nada por el estilo”, comenzó Evelyn a plantear su consulta.

“Lo guardé durante tres años, inclusive lo llevé a la revista Caras, en donde escribía en ese momento. Lo manifesté en distintos lugares, la información que tenía. Después con otras colegas, siempre lo hicimos con respeto, porque la queremos muchísimo a Pampita. Queremos a tu familia. Y también somos mamás y nos duele”, siguió.

Y profundizó: “Pero a veces me da como muy ingenuo creer desde tu lugar como que la infidelidad que puede llegar a suceder por cuestiones o que tienen una pareja abierta, como que somos nosotros los crueles que estamos contando una situación cuando en realidad los que lo están haciendo son ustedes”.

“En este momento me estoy escribiendo con una de las personas que en su momento dijo haber estado con vos y demás, con mucha información, y siempre lo guardé”.

“O sea, en este momento me estoy escribiendo con una de las personas que en su momento dijo haber estado con vos y demás, con mucha información, y siempre lo guardé. Estuve sentada con vos al lado en la mesa que me habilitaste a sentarme a comer con vos en el Martín Fierro de Miami. Dije por dentro ‘le digo, no le digo, le digo que se lo cuente él a ella, le digo que se lo cuente a ella’. Y nos pasan un montón de cosas para protegerlos también a los famosos”, aclaró.

MARÍA BELÉN LUDUEÑA LE PARÓ EL CARRO EN VIVO A EVELYN VON BROCKE TRAS SU CONSULTA A ROBERTO GARCÍA MORITÁN

“A ver, perdón, me quiero meter en esto porque yo también creo que soy en parte, bueno, soy parte y bastante parte de este programa. Yo no sé que es lo que vos le querés preguntar o a qué vas a hacer Evelyn con esto. Me parece a mí, él no tiene por qué, no lo tengo por qué defender, pero no era el sentido de la nota, lo quiero decir, porque lo hablamos también previamente”, lanzó Ludueña para frenar a su panelista, con notable descontento.

Un mamarracho lo que pasó en el trece. Ahora lo desarrolló en @bondi_liveok pic.twitter.com/fLZkMkQhT9 — A N G E L (@AngeldebritoOk) April 23, 2025

“Así que dale, no sé, hagan lo que quieran, pero yo realmente creo que sentarlo acá, que tenga buena onda y tener que... Eso a mí no me gusta. Hay familias de por medio, chicas. Yo soy de la misma familia, lo que pasa es la intimidad de la familia”, sostuvo.

“¿Tenés algo para decir en concreto o no?”, le espetó en ese momento Roberto García Moritán a Evelyn. “No, que por qué te resistís tal vez al tema de la infidelidad cuando sí existió”, le respondió la panelista. .”Tengo un montón para decirte. Pero lo puedo llegar a decir fuera de cámara porque tengo mucho respeto por la familia”.

“Bueno, igual ahora no sé si vale la pena porque ahora te pararon”, le respondió Moritán. “Ya pasó. Solo que me suena extorsionador”, siguió Ludueña.