El regreso del éxito que supo hacer Julián Weich en 2001 y 2002 tuvo picos de 15,4 puntos de rating convirtiéndose en el programa más visto del lunes frente a Los 8 Escalones (El Trece) que promedió los 6.7 puntos. Lo cierto es que Iván de Pineda le había dejado una buen base de rating a Marley con Escape Perfecto (Telefe) que promedió los 13.3 de rating en la noche en la que una pareja se llevó el auto 0 kilómetro.

Si se compara el debut de Gran Hermano en diciembre pasado con el debut del reality de supervivencia que tiene a Marley en la conducción, hay poco más de 5 puntos de diferencia a favor del programa de Santiago del Moro que terminó el pasado 7 de julio con el triunfo del uruguayo Bautista.

La primera jugadora inmune

Samanta Herdt tiene 27 años y es modelo. La jugadora se ganó el primer collar de inmunidad. La entrerriana se impuso en una difícil tarea de resistencia que consistió de mantenerse de pie sobre unas plataformas ubicadas en el mar con el oleaje golpeándolas de forma continua. Samanta resistió más de 1 hora y superó el desafío.

"Sos la primera ganadora y acá tenemos el primer collar de inmunidad. Esto te va a proteger a vos cuando tu equipo pierda y vaya al Concejo. A vos no te van a poder votar", explicó Marley sobre el beneficio.

Ahora divididos en dos campamentos (amarillo o rojo) deberán superar las diferentes pruebas para evitar caer en el Concejo Tribal donde el campamento perdedor deberá eliminar a uno de sus compañeros con el voto negativo.

Samanta, inmune, armó su equipo (campamento sur - amarillo) junto a Francisco, Malvina, Mauro, Janet, Baltasar, Eugenia, Brian, Aixa, Goldi, Iván y Martina. En tanto que el campamento norte - rojo se conformó con Juan Pablo, Fiorella, Agustín P, Agustín M, Malena, Lobo, Inés, Maru, Martín, Julieta, Gabriel y Tomás.

Quién es Fiorela, la jugadora vegana y candidata a ganar

Fiorela Fraccaro tiene 32 años. Es de Bragado y vive en la Ciudad de Buenos Aires. En 2012 se recibió de profesora en educación física y entró a trabajar en un gimnasio del cual es ahora dueña. "Siento que tengo características de liderazgo, pero tengo una personalidad pacífica y sé adaptarme a las demás personalidades", dijo la jugadora.

Y agregó: "Soy vegana. No sé cómo va a funcionar mi alimentación. Espero que exista la posibilidad en la naturaleza de que haya frutas y verduras. Espero ganar competencias y alimentos, sino me comeré las uñas".

"No le esquivo a los desafíos. Me gusta jugar. Me gusta competir. Es un desafío saber qué tan heroica soy en las situaciones extremas y la adversidad. Considero que soy una candidata a ganar Survivor", dijo la superviviente.

Todos los participantes

Los supervivientes de Survivor Expedición Robinson son:

Iván Chirinian (29), entrenador físico de Neuquén

Samanta Herdt (27), modelo y bailarina

Gabriel Velázquez (25), paratleta

Juan Pablo Goldi (35), colectivero

Aixa Legarreta (24), artista de circo

Martín Colli Collante (35), farmacéutico

Julieta Clemente (24), estudiante de derecho

Juan Pablo Busilachi (32), abogado y comerciante

Baltasar López Barraza (18), emprendedor

Malena Kerschen (27), diseñadora de indumentaria

Fiorela Fraccaro (32), personal trainer

Eugenia Propedo (32), ingeniera química

Mauro Guarnieri (43), empleado administrativo

Janet Duarte (28), actriz

Maru Corona (32), docente

Martina Musillo (19), estudiante de periodismo deportivo

Tomás Piñero (28), un piloto privado

Agustín Pérez Bardeci (35), broker inmobiliario

Francisco Pardo (35), CEO bancario

Agustín Monzón (22), actor y nieto del boxeador Carlos Monzón

Braian Zárate (28), empleado gastronómico

Giselle Margonari (42), croupier de casino

Martín Lobo (53), exbombero rescatista

Malvina Ramírez (51), directora de escuela

Inés Lucero (30), estudiante