Luego de días turbulentos, la paz parece haber llegado al menos para Mauro Icardi y la China Suárez, dispuestos a vivir un amor sin esconderse. Mientras Wanda Nara se refugia en el amor de sus hijos, la pareja se sigue mostrando en sus redes para celebrar su romance. Esta vez fue la actriz quien compartió unas postales.

“Exploto de amor”, escribió Eugenia, junto a una serie de fotografías del domingo que vivieron. Por primera vez el futbolista se mostró en la casa de ella, la que en la actualidad se encuentra a la venta, y desde allí disfrutaron de la pileta, de la cocina casera y, por supuesto, de su romance.

En una de las imágenes aparecen abrazados, sonrientes, mientras se daban un chapuzón, ideal para las temperaturas en zona norte, la propiedad de la China está ubicada en Pilar, que estuvieron por encima de los 30 grados.

Mientras que en otra de las imágenes, Mauro aparece captado por su flamante novia, tendido al sol y con una gran sonrisa que parece sintetizar el momento sentimental que vive.

Entre las fotos que compartió la protagonista de Linda y Abzurdah, aparecen otros momentos como el look que eligió la China para disfrutar de su tarde de pileta y cómo preparó la mesa para recibir a sus invitados.

En una mesa larga aparece servida una fuente con carne a la parrilla, así como vegetales asados, papas al horno y una ensalada fresca con rúcula, cebolla morada, mango y tomate. Además, también sirvió una pizza estilo artesanal con queso burrata, albahaca y aceite de oliva.

Un día antes el delantero del Galatasaray compartió una foto y un video en la intimidad de su hogar, la casa de la polémica en el matrimonio de la conductora de Bake Off Famosos con el jugador, en la que aparecen abrazados y exhibiendo su amor.

Mauro compartió una imagen en la que aparecen súper sonrientes. Ambos sobre un sillón, ella recostada sobre las piernas de él y un detalle no menor: se los ve tomados de las manos con las manos puestas sobre el abdomen de la actriz. Una imagen que no parecería inocente en medio de las especulaciones que se tejieron sobre la posibilidad de un embarazo.

Pero no fue todo. En un video es el jugador quien aparece descansando sobre la actriz de Casi Ángeles y ATAV, más precisamente sobre su panza, mientras ella le acaricia la cara y el pelo. La banda de sonido del momento tampoco azarosa. Una balada de Camilo y Farruko llamada “Si me dices que sí”.

“Para que tú te quedes aquí/ Si no eres tú, no es nadie/ Y es así/ Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir/ Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir”, acompaña la canción la escena de amor de la pareja.

Por su parte, la modelo también replicó el posteo del defensor del Galatasaray y le agregó un emoji de corazón.

Las imágenes llegan unas horas después de que un video captado por una testigo mostró un aparente momento tenso entre China Suárez y Mauro Icardi mientras cenaban en el restaurante Gardiner, en Buenos Aires.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, la pareja aparece sentada en un rincón del establecimiento. Aunque intercambiaban palabras en tono aparentemente incómodo, la situación tomó un giro cuando la actriz se dio cuenta de que alguien los estaba grabando. Su expresión cambió drásticamente, y su mirada directa hacia la cámara reflejó evidente molestia. Mientras tanto, el futbolista permaneció con la vista baja.

La persona que registró el video aseguró que “se armó”, sugiriendo que ambos estaban enfrascados en una discusión, algo que los usuarios en redes sociales no tardaron en interpretar.