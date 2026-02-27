El vínculo entre Cazzu y Christian Nodal está lejos de ser bueno. En las últimas horas, el cantante Rauw Alejandro estrenó el sencillo “Rosita”, junto a Tainy y Jhayco y en una de las frases dice "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal", lo que provocó el disgusto por parte de la artista jujeña ya que detrás de esa boda entre el mexicano y Ángela Aguilar está el abandono hacia su hija Inti. Lo que provocó un fuerte ida y vuelta en mensajes de redes sociales.

Cazzu compartió en su cuenta de X un enlace a su newsletter en Substack, bajo el nombre “romancedelavenganza”. Allí publicó un escrito titulado Tiradera, fechado el 24 de febrero. Lejos de nombrar directamente a los involucrados, la cantante construyó un texto en tono literario y reflexivo donde habló de “la legendaria camaradería entre varones”, la hipocresía en la industria y la complicidad silenciosa. “En las vidas de personas como yo todo es así. Algo sucede por fuera, que es lo que ustedes pueden ver. Y otras cosas pasan aquí adentro”, escribió al comienzo, para marcar la diferencia entre “Cazzu” y “Julieta”, su nombre real.

En uno de los fragmentos más comentados, apuntó contra la actitud de quienes eligen el silencio: “Voy a pararme a tu lado y observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen. La tibieza, un gran enemigo del bien”. También ironizó sobre el contexto en el que se habría gestado la canción: “Yo me los imagino en un estudio de Miami que cuesta 2 mil o 3 mil dólares la hora celebrándose la frase más infradotada de virtud mientras vociferan PALO! PALO!”.

En otro tramo del texto, la artista escribió: “El problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”. La frase fue interpretada por sus seguidores como una alusión a su hija y al impacto de la exposición pública en situaciones personales. El escrito cierra con una frase que resonó fuerte en redes: “Julieta le dice a Cazzu o Cazzu le dice a Julieta: No sería justo, les llevas demasiada ventaja”. La publicación rápidamente acumuló miles de interacciones y reavivó el debate sobre el rol de los artistas urbanos en este tipo de menciones indirectas.

Minutos después de que el link de Substack con el descargo comenzara a circular, Lali Espósito compartió el posteo en X junto a un corazón blanco, etiquetando a @cazzuoficial. El gesto fue leído como un claro apoyo público en medio del conflicto. A su vez, La Joaqui escribió un mensaje aún más contundente: “De las situaciones de abandono y violencia que me tocó caminar a mí y a mis hijas en la vida, la herida más profunda fue todas las personas que sabían a ciencia cierta lo que pasaba y eligieron caminar por la vereda de la complicidad conveniente”.

En paralelo, comenzaron a circular capturas que muestran que Nicki Nicole y Bizarrap dejaron de seguir a Rauw Alejandro en Instagram. También se viralizaron imágenes que indicarían que Emilia Mernes ya no sigue a Jhayco, Rauw ni Tainy.

Por su parte, Jhay Cortez sí habló y luego eliminó su mensaje. Nuevamente, de manera irónica, publicó el poster de Teresa, una telenovela mexicana que trata sobre una joven dominada por la codicia. “Esta era definitivamente mi novela favorita”, escribió, conociendo las repercusiones que podía tener ese post de X. Tras una hora, borró el tuit y no volvió a pronunciarse sobre el caso.

El descargo de Nodal

Quien decidió responder al texto de la artista fue su ex, Christian Nodal. A través de su canal oficial de Instagram, con un mensaje extenso que rápidamente se viralizó, el artista escribió: “¡El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, como Christian Nodal”.

“Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada”, agregó. Y fue más allá: “No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo. Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía”.

. Parte del descargo del artista en Instagram.

Sin embargo, el posteo no se limitó a defender a "Rosita”. Nodal cuestionó lo que considera una “selectividad de la indignación” y dejó frases que muchos leyeron como indirecta. hacia su expareja. “Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de Rosita (…) pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”, escribió.

El punto más delicado llegó cuando habló de su hija, marcando un límite tajante: “Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado. Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé”. También planteó: “¿Qué carajos tiene que hacer mi hija en un discurso para establecer un punto sobre su género musical?”.

Además, dejó entrever que el conflicto tiene un costado legal en curso: “Si esta situación está afectando, como lo planteó, a mi hija, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada”. En el cierre, usó la ironía: “En fin… el mundo se está acabando y nosotros discutiendo una barra de reguetón. Prioridades, gente”.