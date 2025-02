Luca Figurelli abandonó la casa de Gran Hermano (Telefe) por segunda ocasión. Esta vez, el mismo Big fue quien invitó a retirarse al futbolista oriundo de Berazategui por dar a conocer a sus compañeros información llevada desde afuera de la casa. Y es que Luca había sido eliminado por acumular la mayor cantidad de votos negativos hace algunas semanas atrás, por lo que pudo ver el juego desde la tribuna por un tiempo hasta reingresar al momento del repechaje.

De todos modos, no fue la primera sanción que tuvo por hablar del exterior: Gran Hermano le llamó la atención más de 16 veces antes de tomar medidas extremas, según se reveló en las redes sociales. Desde su primera semana, cuando fue enviado a placa junto a Renato Rossini, hasta la semana anterior cuando ni él ni Lourdes Ciccarone pudieron participar de la prueba del líder, el jugador no logró comprender las reglas de la casa ni adaptarse tras haber visto el juego desde afuera.

Ahora, la expulsión se debe a una pelea que inició con Chiara Mancuso por un dulce de leche. Resulta que Luca intercambió el producto con Luz Tito, parte de “El Tridente”, un grupo opuesto al suyo, conocido como los “Power Rangers”. Por esto, Mancuso le señaló que era “un falso” y Figurelli explotó.

Finalmente, el intercambio que terminó detonando en la expulsión del jugador de fútbol, se dio junto a su grupo más cercano: Lourdes y Martina Pereyra. La marplatense le dijo: “Justo le tirás flores a ella... Vas y le das el dulce de leche... digo que parece que no querés que te voten el miércoles”. Ante esto, Luca cayó y reveló la información que hizo que se despida. “Si yo fuera chupamedias y lo haría por estrategia, el primer pie que puse en esa giratoria para entrar yo a ustedes no me hubiera pegado y me hubiera pegado a ellos”.

En esta última frase, el joven dejó en claro quiénes eran fuertes y quiénes no, refiriéndose a que los “Power” no tenían tanto apoyo y los miembros de “El Tridente”, sí.

Luca fue expulsado y la casa quedó en shock 😨



Luca fue expulsado y la casa quedó en shock 😨

“Mi obligación es que el juego nunca se vea empañado por desobediencias que atentan contra el espíritu de esta competencia. Hoy aconteció un episodio lamentable. No fue el primero. No saben cómo me gustaría no tener que referirme a esto, pero las circunstancias me obligan a hacerlo. Todos saben que brindar información del ‘afuera’ constituye una falta muy grave, más de una vez les he advertido a varios de ustedes sobre esta inconducta”, empezó a explicar “El Grande”.

Luego, añadió: “Tuve que aplicar sanciones, algunas muy severas por la reiteración de estas indisciplinas. Quiero dirigirme en particular a Luca... Recordarás que desde que reingresaste a mi casa, te llamé la atención por este motivo y una vez te envié directamente a placa. No hace mucho tiempo tuviste una discusión con una compañera y cuando charlaste con otras jugadoras, dejaste ver información muy sensible del exterior. El video está disponible para cuando lo desees ver”.

“Si quiero decirte que nuevamente serás sancionado, imaginarás que no me es nada grato informarte que en este mismo momento debés abandonar mi casa. Estás fuera del juego, has quedado expulsado. Te pido por favor que te dirijas a la puerta giratoria sin valijas, tus pertenencias las recibirás próximamente”, sentenció.

Antes de que termine el comunicado, el jugador comenzó a abrazarse con sus compañeros, mientras el estupor reinaba entre sus compañeros. Una de las más afectadas fue Sandra, quien rompió en llanto al ver cómo el joven participante decía adiós a la competencia.

Cuando regresó del exterior, Luca recibió una advertencia de Gran Hermano tras querer aclararle a Martina que no le molestó nada de todo lo que pasó durante su ausencia en la casa. “Se que pasaron cosas y quiero que se entienda que está todo bien”, le explicó. Ante esto, el dueño de la casa le hizo un llamado de atención. “Luca, ¡está prohibido hablar del afuera!”, le recordó. “¡Listo! ¡No hables más!”, sugirieron sus amigos y le recordaron que si le hacían dos llamados de atención más sería expulsado del juego.

En otro momento, Luca le contó a Giuliano Vaschetto que Gran Hermano le dio una advertencia por decirle a Santiago “Tato” Algorta que no se preocupe de estar en placa, además de mencionarle que el foco no está en Ulises.

El futbolista también le dio a entender a Martina que afuera los re “shippean”, es decir, que los fanáticos creen que ambos harían linda pareja juntos.

Durante una charla en el patio con Claudio “Papucho” Di Lorenzo, Luca manifestó: “Ayer lo encaré a Brian y le pregunté si quería jugar con Nano para ir contra Santi y me dijo que no. Le dije: ‘si llegas a querer jugar con ellos, que son las personas que a mi me votaron para que me vaya, estás errado, yo me voy y juego solo’”. El joven, volvió a meter la pata, ya que tenía terminantemente prohibido dar información que obtuvo fuera de la competencia.

Mientras charlaba con Tato, Martina reveló que Luca les contó qué pasan en la televisión. La contadora le explico que le sorprendió que contara que hay muchas cosas que pasaban, como las “bolud... que hacían con Petrona”.

Charlando con su grupo más cercano, Luca le sugirió a Brian Alberto: “No vayas por Devi, andá por Katia”. Ante esto, Brian le confesó: “Yo voy a ir por Ulises”. Finalmente, se terminó de hundir cuando le respondió: “Tampoco. No vayas por Ulises, no te conviene ir por Ulises”, dándole a entender al vendedor ambulante la fuerza del cordobés en el exterior.

Finalmente, en un clip que se viralizó en las redes sociales, el oriundo de Berazategui les contó a sus compañeros que tendrían visitas pronto. “Entran siete nuevos”, anunció durante una cena. De todas formas, esto quedó opacado, ya que Giuliano había revelado aún más información durante esa semana y también fue expulsado por el ojo que todo lo ve.