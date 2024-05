No había signos de violencia en el bungalow. Ninguna de las aberturas estaba dañada. Los cuerpos no presentaban lesiones visibles. No faltaba ningún elemento de valor. El misterio de la pareja de extranjeros hallada muerta en un complejo turístico en Federación intenta develarse con el adelanto del informe de la autopsia: la causa de muerte sería la asfixia. Posiblemente por inhalación de gas, según confirmaron fuentes allegadas a la investigación, aunque hay otros datos que contradicen una pérdida de monóxido de carbono en el lugar. La pesquisa recién comienza y se esperan resultados de pericias y otros estudios solicitados por la Fiscalía, los cuales podrían confirmar o desechar este origen de la asfixia.

Por ahora, todo indicaría que el ucraniano Oleksandr Spitsyn, de 35 años, y la kazaja Anna Nefodova, de 46, habían ido a pasar el fin de semana a las termas de Federación. El sábado a la noche se fueron a dormir y fallecieron cada uno en las camas donde yacían. Pese a lo extraño del contexto de la tragedia, ahora se apunta como una de las hipótesis a que se trató de dos muertes accidentales, pero claro que no se descarta nada.

En el lugar del hecho, el apart hotel Terrazas de La Costa, en calle Las Tipas de Federación, trabajó la Policía local, el personal de Criminalística y la fiscal Josefina Penón Busaniche.

Los cuerpos de los fallecidos fueron enviados a la morgue de la ciudad de Concordia, donde el médico forense Néstor Vesalli encontró un primer indicio de la causa de las muertes: signos compatibles con asfixia, cuyo origen podría ser por inhalación de monóxido de carbono. En este punto es que podría tratarse de un accidente, pero se esperan resultados de pericias y otros estudios que puedan confirmar o desechar la existencia de una pérdida de gas dentro del bungalow.

Puede interesarte

Por otra parte, otras fuentes señalaron que en el bungalow las estufas son eléctricas, que hay una cocina con una garrafa pero no había olor a gas dentro del lugar de alojamiento. Por lo tanto, el misterio continúa.

Infobae informó que Oleksandr Spitsyn tenía en su poder un DNI argentino emitido para ciudadanos extranjeros. El documento se le extendió el 8 de enero de 2015. Allí se indica que su fecha de nacimiento fue el 19 de abril de 1989, por lo que tendría 35 años al momento de fallecer. Y Anna Nefodova poseía un DNI de argentina naturalizada. El dato se desprende con claridad de que el número de documento es 19 millones y su fecha de nacimiento el 29 de enero de 1978, año en que los registros argentinos ya habían superado largamente los 25 millones. El DNI argentino se le extendió el 10 de julio de 2012.