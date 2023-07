La semana pasada trascendió que Nicole Neumann se tomó más días de vacaciones de los que supuestamente había acordado con Fabián Cubero, el padre de sus tres hijas. Molesto porque el viaje a Disney de la modelo junto a sus hijas Allegra y Sienna se superpuso con el viaje familiar que él organizó al norte argentino, el exfutbolista se refirió al conflicto en una entrevista y explicó los motivos de su malestar.

En diálogo con Intrusos (América), el ídolo de Vélez no ocultó cuánto le afectó que su expareja no cumpliera con lo que supuestamente habían coordinado. “Ya hay un convenio firmado y todo. No voy a tener las vacaciones que tendría que tener. No pasa nada igual, tranquilo, tendré a las nenas menos tiempo de vacaciones, qué se le va a hacer”, lamentó.

Por otra parte, evitó referirse a la denuncia que su hija Indiana -con quien sí se encuentra de vacaciones- le habría hecho a Nicole. Sin embargo, reconoció que la relación madre e hija no atraviesa el mejor momento: “Por respeto a la nena no se puede hablar demasiado de eso. Todo el tiempo hago revisión y hablo mucho con la psicóloga. Estoy ahí tratando de emparejar la cosa”.

Como cierre, admitió que reparar el vínculo con su ex le parece imposible en esta instancia. “Hoy en día está complicado, siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones y después aparece otra cosa y otra cosa... Pero bueno, hay que ser optimistas”, dijo al respecto.

En medio de toda la polémica por las vacaciones que se superpusieron, Mica Viciconte, pareja de Cubero, compartió la imagen del ticket de su vuelo para dejar en claro que ya tenía planeado todo desde hace más de dos meses -dando a entender que quien no cumplió con lo acordado fue Nicole-.

Viciconte y Cubero llegaron este lunes a Purmamarca y se mostraron muy felices con toda la estadía. Además, el futbolista compartió muchísimas fotos con la mayor de sus hijas, quien eligió quedarse con él y no viajar al exterior.

Luego de estas declaraciones de Fabián Cubero, el movilero Gonzalo Vázquez fue en búsqueda de la palabra de Nicole Neumann y la consiguió. “Él dijo que se había pedido las vacaciones y que vos intercediste para llevarte a las nenas”, le comentó el cronista de Intrusos (América).

“En la Justicia está la verdad y los tiempos. No tengo nada que responderle, yo estoy tranquila”, respondió la panelista de Los 8 escalones (eltrece) para confrontar la versión que instaló el exjugador.