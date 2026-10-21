Fabián Gianola fue atropellado este lunes cerca de las 15 horas y ahora se conoció el video del accidente.

En el clip al que pudo acceder este medio, se puede ver en el margen superior derecho cómo, cuando está a punto de llegar a la vereda, un vehículo de color gris choca a Gianola.

El video muestra que, tras ser golpeado por el auto, rueda por el piso y luego se levanta tomándose el brazo. Inmediatamente, el conductor que lo chocó frenó y se detuvo para ver cómo estaba el humorista.

Pese a tener una fractura expuesta de radio y rotura del ligamento de la muñeca, Gianola se mantuvo de pie mientras el hombre que lo chocó llamaba al 911.

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Cómo fue el accidente que tuvo Fabián Gianola

El actor reconstruyó cómo se produjo el hecho y describió la violencia del impacto. “Estaba en la calle Deheza y Melian. Cruzaba por la senda peatonal y cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza y me atropelló, Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento. Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca”, contó.

Atropellaron a Fabián Gianola. Estaba en la calle Deheza y Melian. Cruzaba por la senda peatonal y cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza yme atropelló, Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento. Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca” — “Yo soy Elvis” (@Ricdelsur) October 21, 2026

“Estoy bien, pero tengo el brazo con un cabestrillo. Estoy tranquilo, como, voy y vengo, pero no puedo manejar porque tengo el brazo enyesado. Ya mañana me opero en La Trinidad de San Isidro”, precisó.

A pesar de la gravedad del episodio, el actor destacó que no sufrió golpes en la cabeza ni otras complicaciones que pudieran agravar su cuadro. “Por suerte no me golpeé la cabeza, ni me bajó la presión, no me infarté, nada. Me quedé tranquilo, parado en la vereda”, aseguró.

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“El señor que me atropelló llamó al 911, vino la policía, vino el SAME y me querían llevar al Pirovano y yo no quería. Me fui caminando con una policía al DOT, que está mi prepaga ahí, y me atendieron muy bien, y me hicieron radiografías y el yeso”, relató sobre los momentos posteriores al accidente.

Mientras aguarda la operación, Gianola continúa con el brazo inmovilizado y debe tomar calmantes para sobrellevar las molestias. Aunque puede realizar algunas actividades cotidianas, reconoció que el dolor persiste.