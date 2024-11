Fabiana Cantilo estuvo como invitada en Sería Increíble mediante el canal de streaming OLGA. Durante su visita, la cantante interpretó algunos de sus temas más conocidos como así también aprovechó para asombrar a la audiencia a través de diversas anécdotas divertidas que protagonizó con algunos de sus colegas.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegó cuando Migue Granados le preguntó si Charly García podría tener una fortuna si hubiese administrado mejor su dinero. "Y si, si es un pelotudo", comenzó diciendo. Y explicó: "Igual que yo. Iba a lugares y hacía papelones, entonces se iban a asustando los productores. Yo perdí todos los laburos porque en una mujer se asustan más".

"Yo quedé medio afuera y Charly también quedó afuera del sistema. Nunca fue a Europa. No fue de gira a Europa, nadie lo llevó. ¿Quién lo va a llevar, boludo? No saben si va a tocar o no", agregó al recordar los comportamientos de su colega aunque de inmediato reconoció: "Conmigo les pasó lo mismo".

"Charly es un pelotudo, como yo"



Fabiana Cantilo consideró que Charly García "hacía papelones y asustaba a los productores", aseguró que "nunca fue a Europa porque no lo iban a llevar, si no sabían si iba a tocar o no" y reconoció: "Conmigo pasó lo mismo". pic.twitter.com/J62x2VSSqa — Corta 🏆 (@somoscorta) November 25, 2024

Por otro lado, durante su participación en el programa de Migue Granados, Fabiana Cantilo se animó a hablar de quien fue su pareja: Fito Páez.

"Fito no es drogadicto, es mentira. Se hace el drogado. Va adaptándose a la época", dijo la intérprete al respecto de su colega rosarino. Y luego reveló: "Se ponía en pedo todo el tiempo el boludo pero él no es borracho. Ahora se pone en pedo cuando él quiere, al boludo le encanta la resaca". "Para mí es el horror la resaca. Es ordenado hasta para ver cuándo toma. Es un chico que viene de clase baja que su inconsciente dice trabaja para ganar plata", sumó posteriormente.