Fabiola Yañez finalmente declaró este martes durante cuatro horas ante el fiscal Ramiro González en la causa por violencia de género iniciada contra el expresidente Alberto Fernández.

Lo hizo en la Embajada argentina en Madrid y vía Zoom.

La ex pareja de Alberto Fernández habló de maltrato, hostigamiento y "cachetazos diarios" por parte del expresidente durante la declaración ante el juez

Según adelantaron los portales Infobae, Clarín y La Nación, Yañez habló de nuevos episodios de violencia y prometió aportar nuevas pruebas, principalmente chats con otras personas.

También dio detalles de los golpes que recibió en el ojo y en el brazo, cuyas fotos ya se conocieron.

A su vez, los portales mencionados revelaron que Yañez comenzó sus problemas con el alcohol tras las agresiones de Alberto Fernández en 2016, cuando debió someterse a un aborto, que según declaró fue forzada por el expresidente.

En ese sentido, Yañez habría llevado un certificado médico que indica que fue sometida a una intervención para interrumpir su embarazo.

Asimismo, apuntó contra la ex ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, ya que afirmó que en un viaje a Brasil le mostró fotos de las agresiones y un video de una mujer teniendo sexo con el entonces presidente. Aseguró que tiene los documentos para corroborar su versión.

Finalmente, hizo mención a un tratamiento psiquiátrico al que estuvo sometida.

Qué dijo la abogada de Yañez

En un breve diálogo con Cadena 3, la abogada de Yañez, Mariana Gallego, señaló que la exprimera dama solo espera la resolución de la Justicia, sin dar mayores detalles por expresa solicitud de su cliente para mantener la confidencialidad.

"Ahora sólo resta confiar en la justicia y seguir los pasos procesales", sostuvo.

Fabiola Yáñez: "A los que aún no lograron perdonarme, sepan que los entiendo"

En tanto, la abogada Silvina Carreira, que representa a Fernández, sostuvo que esa audiencia no era "válida" y planteó que si la exprimera dama "puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación".

Y se preguntó entonces "por qué" Yáñez "no permite las preguntas de esta defensa" para que Fernández "pueda ejercer su derecho constitucional que le corresponde".

Carreira aseguró además que "cuando se lo solicite", el exmandatario "va a declarar". "Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denuncia y la otra a defenderse", reprochó.

La ex primera dama denunció la semana pasada ante la Justicia a Fernández por "violencia física y "terrorismo psicológico", en un hecho que generó conmoción social y repercusiones políticas.