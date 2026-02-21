Facundo Arana enfrentó los micrófonos de "Intrusos" para ponerles fin a las especulaciones que lo rodean tras su separación de María Susini. El actor, que actualmente se encuentra protagonizando una pieza teatral, destacó que su trabajo fue el pilar fundamental para atravesar este complejo proceso de cambios personales. Con una postura serena ante las cámaras, el intérprete fue tajante con respecto a su presente: “Estoy bien, estoy de pie, estoy laburando, estoy haciendo esta obra, el arte realmente te salva”.

Puede interesarte

Qué dijo Facundo Arana sobre su vínculo con Gabriela Sari

Sobre los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Gabriela Sari, el protagonista de innumerables éxitos televisivos prefirió apelar al humor y la complicidad. En ese sentido, aclaró que mantiene una relación de muchísimos años con la actriz y su expareja, el periodista Rulo Schijman, descartando cualquier tipo de affaire. De todas formas, se quejó por la repercusión mediática de esas versiones: “No me molesta, sí me da gracia. Hablamos con ella, hablé con el Rulo... somos familia, somos como hermanos”.

El artista también se refirió al vínculo actual que mantiene con su exesposa, subrayando que la prioridad absoluta sigue siendo el bienestar de sus hijos en común. A pesar del distanciamiento sentimental, Arana no escatimó en elogios hacia la modelo, reafirmando el respeto y la admiración que siente por ella como persona y como madre. Al ser consultado sobre el rol de Susini en su vida, expresó: “Es el ser humano más excepcional que yo conozco y la madre más excepcional que yo he visto”.

Por qué Facundo Arana no descartó una eventual reconciliación

Finalmente, cuando el cronista intentó indagar sobre una posible reconciliación, Arana optó por resguardar la privacidad del núcleo familiar y no dar falsas expectativas. El actor dejó en claro que hay cuestiones del ámbito privado que no está dispuesto a ventilar en los medios de comunicación por respeto a su propia historia. Ante la insistencia del movilero sobre el futuro de la relación, Facundo sentenció: “Pienso que es una historia muy íntima y que ya te contesté un montón”.