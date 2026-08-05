El ex diputado nacional, Facundo Moyano, recuperó este martes a la noche la libertad tras ser indagado por la fiscalía, en una causa que se inició durante la madrugada por presuntas lesiones y la supuesta privación ilegítima de la libertad de su novia, Catalina Arizaga, de 23 años, quien apareció corriendo semidesnuda en el barrio porteño de Belgrano y a quien luego la trasladaron al Hospital Pirovano.

Moyano, imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra Arizaga, habló brevemente con la prensa y afirmó, mientras se retiraba de la sede judicial: “Está todo aclarado”.

#Nacionales / Facundo Moyano recuperó la libertad este martes luego de prestar declaración indagatoria en la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.



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Según pudo saberse, Moyano compareció ante el fiscal luego del allanamiento realizado durante la jornada en su domicilio del barrio porteño de Belgrano, procedimiento ordenado tras la denuncia presentada por su pareja.

Una vez finalizada la audiencia, la Justicia dispuso su liberación, aunque continuará vinculado al expediente y deberá cumplir una serie de restricciones, confirmó su abogado defensor, Miguel Molina.

En ese sentido, las medidas que adoptó la Justicia contra el ex líder sindical fueron una restricción en un radio de 300 metros y prohibición de cualquier tipo de contacto.

De acuerdo con el parte policial, personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires acudió, pasadas las 5, hasta la avenida Del Libertador al 5414 por una persona sufriendo un ataque y una mujer que corría en la vía pública.

Los agentes se entrevistaron con el encargado del edificio, quien manifestó que la pareja salió del inmueble, por lo que personal policial logró interceptarlos en el cruce de las calles Virrey Vértiz y Sucre. Según supo Noticias Argentinas, ambos se encontrarían bajo los efectos de estupefacientes.

En este contexto, el hijo del líder de Camioneros fue trasladado a la seccional citada y, luego, las autoridades lo llevaron a la Alcaidía 4 de Barracas, ubicada en la avenida Montes de Oca al 800, al tiempo que la Justicia autorizó un allanamiento en su domicilio.

Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires secuestraron dos teléfonos celulares y no hallaron estupefacientes, a la vez que la influencer, que fue pareja del cantante L-Gante, negó haber sufrido violencia por parte del ex legislador del Frente Renovador (2011-2021).

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La joven indicó que Moyano “no le hizo nada” y que el caso se dio en un contexto de “consumo de estupefacientes”.

Sin embargo, resta saber si la víctima, patrocinada legalmente por el abogado Diego Storto, decide continuar con la causa contra su pareja.

Además, como parte de la investigación y medidas de prueba, se dispusieron análisis de las cámaras de seguridad, toma de testimonios y entrevista a la damnificada, que recibió el alta y se retiró del nosocomio junto a sus familiares.

El fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género y durante este martes por la noche ordenó su libertad.

El testimonio del encargado

El encargado de un edificio y testigo del operativo policial entre Moyano y Arizaga conversó con los medios de comunicación y destacó que el ex sindicalista le comentó que la joven había tenido “un brote”.

“No observé una situación de violencia. Interpreto que era una escena de una persona ayudando a otra”, señaló Camilo y sumó que la influencer estaba “asustada” y que sólo “quería irse”.

Tal como relataron otros testigos, la joven estaba excitada y le “costaba ubicarse en tiempo y espacio”, mientras que, acerca de la situación en la que se encontraba Moyano, Camilo comentó: “A él lo vi bien; la quería ayudar”.

“Ella estaba descalza y semidesnuda. Empezó a caminar y le dije a Facundo que la vaya a buscar, porque era peligroso. Él estaba sosteniendo a la perra de Candela,” relató.

El expediente sigue en trámite y Moyano permanece imputado por los delitos de presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad agravadas por el contexto de violencia de género, mientras la fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar las circunstancias del hecho denunciado.