Una triste tragedia sacudió a Marvel Studios cuando en el set de la nueva serie ‘Wonder Man’, un miembro del equipo cayó de una gran altura y murió en el acto.

El fallecido, un editor dedicado, sufrió lesiones fatales al caer desde las alturas mientras trabajaba, a pesar de la ausencia de grabaciones en curso. El incidente ha generado ondas de conmoción y pesar entre el equipo, marcando un día oscuro en la historia de producción de la serie.

En el corazón de 'Wonder Man' se encuentra Yahya Abdul-Mateen II, el actor principal que da vida a Simon Williams, un especialista en acrobacias convertido en superhéroe. La serie ya había realizado algunas filmaciones antes de ser abruptamente detenida debido a una huelga de SAG-AFTRA en julio. A pesar de la interrupción, la mayoría de la filmación está completa, con solo algunas tomas adicionales programadas para el futuro cercano.

Detrás de Cámaras

Personalidades destacadas detrás de la serie incluyen al director de 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings', Destin Daniel Cretton, y al escritor de 'Brooklyn Nine-Nine', Andrew Guest. La serie también marca el regreso del actor Ben Kingsley al universo Marvel, retomando su papel como el personaje cómico Trevor Slattery.

Ante el accidente, Marvel Studios expresó sus más profundas condolencias a la familia y amigos del fallecido. El estudio ha comprometido su pleno apoyo a la investigación del trágico incidente. A medida que la serie avanza, el recuerdo del miembro fallecido del equipo sin duda proyectará una larga sombra sobre la producción.