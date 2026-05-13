En el marco de la Marcha Federal Universitaria, que se desarrolló en distintos puntos del país este último martes, Alejandro Fantino hizo un descargo y planteó que la manifestación no reflejaba una demanda generalizada, sino un posicionamiento sectorial.

En su análisis, que tuvo lugar al aire de su canal de stream Neura, sostuvo que se trató de una expresión vinculada a “un grupo” que defiende “sus putos privilegios”. Durante su exposición, Fantino argumentó que el acceso a la universidad no es igual en todo el país y mencionó distintas localidades del interior.

“Si ustedes quieren decirme que la universidad es para todos, primero hagamos un país grande donde verdaderamente llegar a la universidad no sea fácil solamente para un pibito que vive en Córdoba y Mario Bravo. Que sea también fácil para un pibe de Pampa del Infierno, Chaco”, expresó.

En otro tramo de su descargo, cuestionó el argumento del desfinanciamiento universitario y apuntó contra quienes participaron de la marcha.

“¿Cómo mierda van a estudiar? Se tienen que ir a Córdoba a estudiar. A la Universidad Pública de Córdoba, a 160 kilómetros. Les rompen el traste con todo lo que cuesta históricamente para vivir. Entonces no es para todos esto, es para un grupo que son ustedes. Ustedes son un grupo que están marchando por sus putos privilegios”, sentenció.

"Fantino":

Por sus comentarios contra la Marcha Federal Universitaria pic.twitter.com/rBp2uPG6El — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 13, 2026

Fantino también rechazó las críticas al manejo del presupuesto estatal y agregó: “Nos vienen a correr diciendo «no, porque no podemos más trabajar con la cura del cáncer». No, sigan estudiando la cura del cáncer, yo quiero que estudien la cura del cáncer y que incluso pongan más guita ahí. Pero no me vengan a correr con «desfinancian». No papá, «no desfinancien» no, vos la gastas en lo que se te canta la ch*ta gastar, entonces nos venís a correr a nosotros con que nosotros somos los malos”.

Finalmente, el conductor continuó con su planteo: “¿El malo soy yo de verdad? ¿De verdad me decís que yo soy el malo, poniéndola históricamente? No papá, no me vas a manipular, porque tengo elementos psicoanalíticos para que no me manipules, porque te como el hígado”, y concluyó: “Acomodate, gastá la que tenés, acomodate como todo argentino de bien se acomoda históricamente”.