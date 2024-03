Alejandro Fantino cruzó a Ricardo Darín y a los artistas que salieron en defensa del INCAA y el cine argentino luego de las medidas de Javier Milei.

"Él avala la teoría de que todo lo que se sabe de la Argentina se sabe por el cine. O sea que no conocen al país por otros logros, como los deportivos o los científicos... Mirá la soberbia que tienen estos tipos", sentenció el conductor en Neura.

"Él ya está dando por sentado que los que votaron a Milei creen que el país está así por ellos, por los actores. Y él dice que esa es una teoría delirante... pero sería bueno que se saquen la careta y reconozcan, porque hay un montón de gente que quedó afuera", sumó.

Fantino lo atendió a Ricardo “Duchita” Darin

pic.twitter.com/RYvztx740G — Hippies con Osde (@HippiesConOsde) March 22, 2024

A su vez, Alejandro Fantino recordó una entrevista que le hizo tiempo atrás a Ricardo Darín y donde el actor aseguró que le era suficiente "tomar dos duchas de agua caliente al día" para ser feliz.

"Yo lo veía jugar al tenis, es buen tipo, pero no jugaba al tenis en una cancha de polvo de ladrillo en un club de campo, jugaba en el Racket y tenía el auto de la Pantera Rosa. Entonces digo ‘che, me estarían faltando las dos duchas de agua caliente’, porque evidentemente eso no le alcanza. Entonces entiendo que acá hay poco cine en el último tiempo, pero mucho humo. Yo ya no me como más ni una. Aparte los conozco a casi todos, lamentablemente. Mucho humo", concluyó.

Qué dijo Ricardo Darín sobre Javier Milei



Recientemente, Ricardo Darín criticó a Javier Milei y su Gobierno por los recortes en el INCAA y el cine argentino. En el marco de la presentación de la película Descansar en paz (Netflix), sentenció: "Creer que lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace ya muchas décadas con la pulverización de la educación, del trabajo real o la cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza, que son todas cosas muy lamentables y muy horrorosas, dependen del sector artístico, de los actores, las actrices, los directores... es un delirio". (Video: Clarín)

"Sería bueno que, tanto de un lado como del otro, estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante bien. Y se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio y no escuchar las locuras que estamos escuchando por ahí", concluyó.