Este lunes se registró un fatal accidente en la ciudad de Paraná, donde una joven de 24 años perdió la vida.

El siniestro se registró en Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo de la capital entrerriana y se vieron involucrados una motocicleta de 110 cc, un automóvil marca Hyundai y un colectivo de la línea 4 del transporte urbano de pasajeros.

Según pudo saber Elonce, la joven que se traslada en la moto, habría intentado sobrepasar al automóvil, pero en esa maniobra choca contra la parte trasera derecha del mismo, pierde el control y es ahí cuando es arrollada por la unidad del transporte de pasajeros.

En primera instancia, personal especializado constató el fallecimiento de la víctima en el lugar, dándose intervención inmediata a personal policial y de Accidentología Vial para las actuaciones correspondientes.

Bomberos Voluntarios también colaboró en las tareas de asistencia y seguridad de la zona.

El conductor del colectivo debió ser asistido por personal médico ya que se encontraba en estado de shock por la trágica situación vivida.