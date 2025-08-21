Un accidente de tráfico en la provincia occidental de Herat, en Afganistán, ha matado a 71 personas, entre ellas 17 niños, este martes por la noche. Un autobús que transportaba migrantes deportados de Irán a Kabul se ha incendiado tras chocar con un camión y una motocicleta, según ha detallado el portavoz del Gobierno provincial, Ahmadullah Muttaqi. “Los bomberos llegaron al lugar del accidente rápidamente, pero lamentablemente no pudieron salvar a las víctimas”, ha explicado Muttaqi en su cuenta de X.

Fuentes locales consultadas por la cadena de televisión afgana Amu TV han indicado que, según la información inicial, solo tres de los pasajeros del autobús han sobrevivido, mientras que dos personas que viajaban en el camión han muerto.

El lunes, las autoridades iraníes informaron de que 1,2 millones de afganos han sido deportados durante los últimos seis meses, mientras que está previsto que otros 800.000 sean expulsados de cara a los próximos meses, antes de marzo de 2026. La OIM estima que unos 250.000 afganos fueron deportados solo en junio, pero los talibanes han aumentado esta cifra hasta los 600.000, acelerada por los 12 días de conflicto entre Irán e Israel.