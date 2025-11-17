El vehículo en el que se trasladaban los sospechosos tenía pedido de captura. Hay tres detenidos.

Se produjo una feroz persecución sobre la avenida General Paz luego de que un vehículo escapara tras un control. Los sospechosos se tirotearon con la Policía y a causa de ello murió un ladrón.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, esta mañana el sistema de Anillo Digital de seguridad detectó a un auto con pedido de captura con cuatro personas en su interior que se dirigían en sentido al sur de la Ciudad.

Enseguida, un patrullero se acercó a la zona y los efectivos dieron la voz de alto. Sin embargo, los delincuentes no acataron la orden de detención y comenzó una persecución. En ese contexto, los ladrones comenzaron a disparar y se produjo un tiroteo.

🚨 UN MUERTO Y TRES HERIDOS TRAS PERSECUCIÓN Y TIROTEO EN GENERAL PAZ

- La persecución inició en Caba y terminó en Villa Celina. pic.twitter.com/OdtHU8E4at — Vía Szeta (@mauroszeta) November 17, 2025

El conflicto se extendió durante varias cuadras y finalizó sobre el cruce de Bustamante y Chilavert, en la colectora de la General Paz, donde los efectivos detuvieron a cuatro personas, de las cuales una murió por las heridas que sufrió en el tiroteo.

Los comerciantes del barrio capturaron diferentes momentos del conflicto y de cómo quedó el vehículo en el que viajaban los delincuentes, el cual terminó volcado en medio de la calle.

En el lugar hay un importante operativo en el que trabajan policías de la Ciudad y de la Federal. Además, una ambulancia del SAME permanece en la zona para asistir a los lesionados.

Por el momento no se informaron mayores detalles sobre los sospechosos que escaparon de la Policía y se está analizando la zona para recolectar información.

La circulación de tránsito en el lugar se encuentra afectada mientras trabaja Policía Científica y la fiscalía de turno avanza con las actuaciones correspondientes.