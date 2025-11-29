Un trágico incendio ocurrido en la noche del viernes dejó como saldo la muerte de un hombre de 48 años y otro herido de gravedad en la ciudad de San José de Feliciano. El siniestro se registró en una vivienda ubicada en la intersección de calle Federación y República Oriental, donde los vecinos dieron aviso inmediato a los Bomberos Voluntarios al observar las llamas salir del interior del domicilio.

Al llegar al lugar, los bomberos trabajaron intensamente para controlar el fuego que avanzaba en distintos sectores de la vivienda. Una vez sofocadas las llamas, constataron que uno de los habitantes había perdido la vida producto del incendio. La víctima, un hombre mayor de edad, se encontraba en el interior del inmueble cuando fue alcanzado por el fuego.

Otro hombre de 42 años, que también se encontraba en la vivienda, logró salir con vida aunque con quemaduras de diversa consideración, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital local en ambulancia. Según manifestaron fuentes oficiales, el sobreviviente declaró que el incendio "se habría iniciado de manera accidental luego de dejar un cigarrillo encendido, el cual tomó contacto con un colchón y propagó las llamas rápidamente dentro del ambiente".

La Fiscalía en turno ordenó que el cuerpo del hombre fallecido sea trasladado a la Morgue Judicial de la ciudad de Concordia para la realización de la autopsia correspondiente. Esta medida permitirá establecer con precisión las causas del deceso y aportar elementos a la investigación.

En el lugar trabajaron peritos en incendios, integrantes de Criminalística y personal policial de la dependencia local, quienes realizaron las tareas de rigor, tomaron muestras y documentaron el estado de la vivienda tras el siniestro.