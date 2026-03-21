Un trágico hecho se registró en Paraná durante la madrugada de este sábado, en medio de una fuerte tormenta que afectaba a la ciudad. Un motociclista perdió la vida tras protagonizar un siniestro vial en la vía pública.

El episodio ocurrió alrededor de las 5:35 en la intersección de calles Lebensohn y Riacho Paracao, donde se dio aviso a la Policía a través de un llamado al 911 por una persona lesionada.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un hombre de 35 años había caído de su motocicleta luego de impactar contra un obstáculo sobre la calzada.

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Cómo ocurrió el accidente



Según las primeras informaciones, el motociclista circulaba por calle Lebensohn en sentido norte-sur cuando se encontró con un poste que se encontraba caído.

La estructura habría sido derribada por la tormenta y quedó atravesada en la calle a baja altura, sostenida por cables, lo que dificultaba su visibilidad. Según información, el lugar estaba señalizado.

En ese contexto, producto de la intensa tormenta, que limitaba la visibilidad, el conductor no logró esquivarla y terminó colisionando, lo que provocó su caída y las graves consecuencias del impacto.

Tras el siniestro, se solicitó la presencia de una ambulancia en el lugar. El personal de salud constató que el hombre no presentaba signos vitales.

Las circunstancias del accidente continúan bajo análisis, mientras se intenta determinar con precisión cómo se produjo el impacto en medio de la tormenta.