Investigan la muerte de un motociclista esta madrugada tras chocar contra un contenedor en pleno centro de Salta. La víctima murió en el lugar y otra persona fue trasladada al Hospital San Vicente de Paul en Código Rojo.

Los jóvenes, que tenían domicilio en Barrio Caballito, según testigos, no llevaban casco al momento del accidente. En el lugar trabajaron efectivos policiales con el relevamiento de indicios y personal del SAMEC.

Interviene la Fiscalía de graves atentados contra las personas para esclarecer las circunstancias del accidente.