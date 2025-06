Fátima Florez encendió mecha en la interna con Amalia “Yuyito” González y se sinceró con una contundente declaración respecto a la relación que mantuvo la conductora con su expareja, el presidente Javier Milei.

La tensión entre ambas ex del mandatario quedó a la vista de todos durante un evento de moda y peinados que se realizó este fin de semana en el Hotel Hilton. Yuyito asistió para ver desfilar a su hijo Stéfano y se ubicó en la primera fila. Sin embargo, cuando Fátima apareció en el lugar, la conductora se levantó y se fue, sin saludad ni dar explicaciones.

Fue Fátima la que rompió el silencio y lanzó fuertes declaraciones respecto a su vínculo con Yuyito: “¿Creés que hubo en el durante con vos, hubo una invasión o una insinuación o un acercamiento de Amalia hacia Milei?“, le preguntó Luis Ventura en Secretos Verdaderos, a lo que Fátima respondió: “Yo te digo una cosa, lo estás planteando vos, yo no iba a preguntar eso, pero bueno. Yo te voy a decir algo, a mí me parece que esta señora lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio”.

“No es de buen gusto andar toqueteando la entrepierna, y más si sabes que el entrevistado está en pareja”, lanzó.

Respecto a la situación del evento, comentó: “No tengo idea, nunca nos vimos. No me molestaría cruzarla, tengo la conciencia tranquila y no entiendo qué conflicto podría generarle mi presencia”.

"No me molesta verla, me resbala. Estoy tranquila, con la conciencia limpia", aseguró y le tiró un palito a la conductora:“ La que se portó mal conmigo en su momento fue esta señora. Pero quedó en el pasado, yo no hago borrón y cuenta nueva, yo arranco la hoja”.

Sobre una posible reconciliación con el Presidente, en diálogo con El run run del espectáculo sostuvo: "No hay ningún comienzo de nada. Soy una mujer que está soltera, en mayúscula. Me hacen esa pregunta desde el verano, no se por qué se armó tanto revuelo. Armé mi vida y tengo derecho a hacer lo que quiera y pasarla bien". También desmintió haber ido a la Quinta de Olivos a visitar al mandatario.

También desmintió que el Presidente vaya a su casa, aunque indicó que "mantiene diálogo como con sus otros ex": "Soy una persona de bien, mis ex me adoran por mi lealtad, mis silencios".