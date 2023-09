En la noche del miércoles, entre la presentación de una y otra pareja de baile, Marcelo Tinelli recibió la visita de Marixa Balli a su programa Bailando 2023. “Es una mujer hipnótica, la convoqué para que baile en la pista pero me dijo que no”, arrancó revelando el conductor al saludar a la cantante de La Cachaca. “Bombona, tenés que estar pero ella me dijo primero que lo iba a pensar y después me dijo que no”, contó Marcelo en vivo del ciclo de América.

Enfundada en un enterito de jeans azul con volados en los hombros, Marixa se sonrió al abrazar al conductor. “Así que le contaste a Ángel (de Brito) que te digo ‘bombona’”, la recibió Tinelli y ella aseguró que sí. “Lo conté en LAM, así para que no se entere nadie” dijo graciosa. En ese momento, se entabló un ida y vuelta entre ambos en donde Marcelo la hizo pasar al centro del estudio y volvió a decirle que era una lástima que no estuviera esta temporada en el certamen “porque es una mujer hipnótica”.

“Algo con vos hay que no quiere bailar”, se metió de Brito desde su lugar en el jurado. Acto seguido el conductor arremetió: “¿No le puedo decir bombona?” y Ángel defendió a su amiga: “Le podés decir bombona, pero ayer asado con Milett, hoy, asado con Coki, vamos a una bailanta con Marixa mejor”. Eso le dio pie a Marcelo para preguntarle cuándo podían ir juntos a bailar, pero Balli aseguró que ya no hace bailantas. “Estoy haciendo cachaca pero no estoy haciendo bailantas, estoy muy xuramesca ahora”, dijo haciendo alusión a su local de calzado, Xurama.

“¿Vos no estás en pareja, no?”, le preguntó Tinelli, casi asegurando la respuesta. “Por el momento no, pero estoy muy feliz así”. A partir de ahí comenzó un intercambio de declaraciones entre ambos acerca de las bondades de la soltería. “Viste que uno es completo al cien por ciento estando solo”, aseguró Marcelo, mientras Marixa asentía y aseguraba: “Uno es feliz, se autoencuentra”. Y agregó, pícara, por el encuentro que tuvo el conductor en el día martes con Milett Figueroa: “Pero te veo bien, te digo que ayer te vi muy bien”.

Más adelante, Marixa confesó que el día que Marcelo fue a LAM ella estaba enojada, pero no con él, sino porque no tenía un buen día. “Te miraba ese día, ahí sentadito, haciéndote el inofensivo y yo sentadita acá, y dije ‘no, conmigo no, ese chico tan amoroso, tan sensible, conmigo no”, arremetió en tono irónico.

n ese momento, el clima cambió por completo cuando comenzó a sonar la canción más popular de la bailantera, La Cachaca, y bajó por las escalinatas Fátima Florez imitando a Marixa, vestida idéntica a ella. Con el micrófono en mano, bailando y cantando, Fátima despertó las risas de todos los presentes, incluso de la propia Balli que se miraba identificada en ella. “No lo puedo creer”, dijo cuando la imitadora se acercó a ella.

Luego, en un juego de palabras, la humorista le dijo a Marcelo: “Te vi ayer muy entusiasmado con Milett, así que a Marcelo le gusta Milett y a Fátima le gusta Milei”. Después, se pusieron a cantar juntas el estribillo más conocido de la canción mientras bailaban la coreografía del tema.

Cabe recordar que este año Marixa y Marcelo ya se habían encontrado públicamente cuando Mariana Fabbiani firmó contrato para su ciclo de la tarde en América y en ese momento estuvieron invitados a LAM. Ese día, ambos protagonizaron un divertido ida y vuelta al aire, repleto de indirectas y buena onda. “La voz de Marixa es algo que me gusta mucho, es una de las mejores voces”, comentó Tinelli aunque ella no contestó. Entonces, el conductor le preguntó a Balli si le gustaría participar en el Bailando, a lo que ella contestó: “Ay no sé, Marcelo, no sé”, remarcó, lo que provocó las risas del Cabezón: “¿Pero por qué todo es ‘no sé’?”, dijo en aquel instante.