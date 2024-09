Fátima Florez volvió a la Argentina tras un viaje a Estados Unidos y estuvo en los Martín Fierro 2024, donde ganó una estatuilla por mejor labor humorística. En la alfombra azul, la comediante habló del romance de Yuyito González con Javier Milei, su ex, con quien salió durante nueve meses y se separó en abril.

“Estoy muy bien, espectacular. Con toda la energía, el corazón y la líbido puestos en mi carrera que es el gran amor de mi vida. El romance de Milei y Yuyito no me afectó, para nada. Ya no tengo nada que ver yo”, le dijo al periodista de Intrusos (América) Guido Zaffora.

Luego, el cronista le preguntó sobre una entrevista de Amalia con el presidente de la Nación cuando él ya estaba en pareja con Fátima. “¿Y cuándo viste la nota de Yuyo y Milei? Que ella lo tocaba un poquito y él era tu novio...”, consultó. “Hay gente que se dedicó a eso toda la vida”, replicó ella.

Sin entender a qué se refería, Zaffora retrucó: “¿A qué?”. “¡A tocar!”, concluyó la capocómica.

Desde el programa de América fueron a buscar la palabra de la exvedette, quien no le dio importancia a los dichos de Florez. “La verdad que tenía reuniones ayer. Y me dediqué a atender esas reuniones que tenía, cosas de trabajo”, comenzó diciendo. Y sentenció: “No me interesa el tema. Chau”.

[AHORA] "Hay gente que se dedicó a eso toda la vida": Fátima Flórez ratificó que no tiene "nada que ver" con Milei y sugirió que a "Yuyito" González siempre le gustó "tocar" a los hombres.



— ElCanciller.com (@elcancillercom) September 10, 2024

A medida que avanza su relación con Javier Milei, Yuyito González no teme exponer públicamente algunas cuestiones de su vida personal y se muestra cada vez más enamorada.

Pese a que los protagonistas sostienen que atraviesan un gran momento juntos, eso no impidió que circularan rumores sobre una supuesta crisis de pareja.

Por esta razón, en su intento por desmentir estos rumores, la conductora apareció hace semana sen su ciclo televisivo con una prenda del mandatario, como parte del look que eligió para salir frente a cámaras.

Al inicio del programa, dio contexto a los televidentes sobre la insólita situación: “Hoy llegué a vestuario y nos juntamos todos para que nos preparen. Entré con una campera oversize... y arrancamos con el tema de la campera, que me la traje del placard de mi novio. Le estuve mirando el placard... y me elegí esta campera”.

Para que quedara comprobada la autenticidad de su relato, la producción mostró en una de las pantallas del set, una foto del Presidente con la mencionada campera, que data de sus días de campaña presidencial. Sin embargo, la rubia aclaró que no tiene intenciones de quedarse con ella.

“No la subastamos, la voy a devolver. Las camperas de Javier se devuelven, lo acompañan”, remarcó entre risas.