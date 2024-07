A mediados de abril, se hizo pública la separación entre Javier Milei y Fátima Florez tras varios meses de relación. El presidente de Argentina comunicó la ruptura a través de sus redes sociales, mencionando que la decisión fue de mutuo acuerdo. La actriz y humorista respaldó esta versión en varias entrevistas. Sin embargo, tres meses después del fin de su relación, Florez decidió revelar la verdadera razón detrás de su distanciamiento, sorprendiendo a todos.

En un reciente diálogo con Nelson Castro, Florez habló por primera vez sobre los verdaderos motivos de su separación. Contrario a las teorías que surgieron, Milei había explicado que la decisión se debió a sus agendas laborales intensas. Florez, sin embargo, ofreció una perspectiva más personal.

“No me pesó estar con un presidente. Si sentí enamorarme, ¿por qué me voy a reprimir? El corazón es lo que manda”, respondió la performer cuando se le preguntó si aún estaba enamorada del mandatario. “Sigo enamorada de mi profesión, que me ha acompañado durante tantos años y me brinda fidelidad. Me emociona que la gente me elija y me acompañe, especialmente en este show en el Luna Park (100% Fátima). Mi amor es el público”, añadió.

Florez explicó que la separación fue influenciada por las "energías" y el intenso trabajo de ambos: “Pienso que son energías, que tiene que ver con eso, con dos personas con muchísimo trabajo, seguramente que la de él más ardua que la mía, pero lo tomo con frescura. Lo transito bien. Tengo una muy buena relación”, concluyó, cerrando el capítulo de su relación con Milei.