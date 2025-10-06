Federico Bal fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) y protagonizó uno de los momentos más sinceros del programa. Durante la charla, la conductora le preguntó por qué tuvo tantas novias a lo largo de su vida, y la respuesta del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal generó sorpresa, y desconcierto, en la mesa.

“Oficiales, unas siete... Hay algo que está pasando, me gustaría explicártelo. Me parece que hay una nueva relación donde la gente se está vinculando de otra manera”, comenzó diciendo Federico. Pero Mirtha, desconcertada, lo interrumpió: “Me desorienta. No sé adónde querés llegar”.

Fue entonces cuando Bal decidió abrirse emocionalmente: “Yo mentí mucho, Mirtha. Yo mentí mucho. Y realmente lo hice, y no me siento nada orgulloso”. Entre risas, la diva lo bautizó como “un mentiroso oficial”, comentario que él aceptó con humor.

El actor reconoció que está en un proceso de cambio personal gracias a la terapia: “Estoy cambiando, estoy con muchos años de trabajo interno. Me parece que hay una instancia previa a la relación que es fundamental”.

Mirtha, fiel a su estilo, lo interpeló sin rodeos: “¿Vos te enamorás y después las dejás? ¿Te desenamorás?”. A lo que Fede respondió con total honestidad: “Tengo un ascenso muy rápido en el amor, y la bajada es casi igual. Tengo unos seis meses increíbles donde siento que es el amor de mi vida, que puedo formar una familia, tener hijos y perros que corran... Pero después, cuando empezamos a convivir, hay algo en mí que se apaga. No lo puedo sostener.”

Finalmente, Bal habló sobre cómo se relaciona actualmente: “Hay un nuevo vínculo que es: yo no te voy a preguntar qué hacés mañana. Me quedo con esta noche hermosa que podemos vivir, porque a mí me gusta.”