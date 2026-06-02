Barbie Vélez se quebró tras las declaraciones de Fede Bal. Días atrás en una entrevista, el actor recordó la relación que tuvieron. Entre lágrimas, ella pidió que no hable más, salvo para pedirle perdón.

“Estoy muy angustiada. El fin de semana la pasé como el ort... realmente”, dijo este lunes al aire de StoryTime (Bondi). Y explicó: “Por una persona que cuando decide saca un tema que en mí es dolorosísimo, que él lo habla desde una impunidad, desde una soberbia...”.

A corazón abierto, la hija de Nazarena aseguró: “Yo hace 10 años que decido callarme la boca, mirar para abajo, no hablar, no escuchar cuando habla, cuando saca el tema, cuando ha dicho millones de cosas... Pero trabajo de esto, entonces me llegan mensajes de periodistas y no puedo hacer oídos sordos por más que quiera”.

Muy molesta, reafirmó: “Tengo una familia hermosa, tengo una vida hermosa y lamentablemente la pasé como el ort... todo el fin de semana, porque lo habla desde una soberbia, una impunidad terrible”.

Barbie Vélez se quebró luego de que Fede Bal hablara sobre la denuncia por violencia de género que ella le hizo en 2016: "Generó el trauma más grande de mi vida. Me genera impotencia la impunidad. Estoy harta. Hace 10 años decido callarme la boca. No hables nunca más de mí". https://t.co/3uyZtSfBOT pic.twitter.com/WuOlBJ1Yna — MDZ Online (@mdzol) June 1, 2026

“A mí me generó el trauma más grande de mi vida. Entonces cada vez que se reflota el tema, a mí me vuelve a generar una angustia, una tristeza, que no tengo por qué bancármela", expresó.

Harta, arremetió: “Entonces quiero hablarlo después de 10 años. Decir que no hables nunca más de mí, que si querés hablar que sea para pedir perdón y cerrá el ort..., flaco”. “No hables nunca más de mí, porque yo no soy más esa nena de 20 años que no sabía hablar, que tenía vergüenza, que tenía miedo. Tengo 30, pasaron 10 años y mucha terapia de por medio. Aasí que no me rompas más las pelotas. Si vas a hablar de mí, que sea para pedir perdón”, sentenció.

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Qué dijo Fede Bal sobre su relación con Barbie Vélez

Días atrás, Fede Bal estuvo invitado al programa de stream Blender at nigth donde habló de todos los temas, incluso su escandalosa separación de Barbie Vélez.

Al respecto, aseguró que eligió manejar todo dentro de la Justicia y lejos del show mediático. “Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es con un abogado y delante de un juez”, sostuvo.

Lejos de mostrarse arrepentido por cómo actuó en ese momento, Bal remarcó que nunca pensó en desaparecer mientras el escándalo explotaba alrededor suyo. “Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”, afirmó.

Fede Bal recordó su separación de Barbie Vélez y las acusaciones de violencia de género que recibió por parte de su expareja: "El tiempo me dio la razón. Cuando vos sos una buena persona e hiciste las cosas bien, no te escapás a Brasil, te quedás acá recibiendo a la prensa". https://t.co/yZ14tOj09Z pic.twitter.com/oIoCszZy2e — MDZ Online (@mdzol) May 29, 2026

“Cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y a tu trabajo todas las mañanas. Te quedás acá”, disparó.

Y sentenció: “No hay que irse, no hay que escaparse a Uruguay, no hay que tomarse un año sabático; hay que quedarse en la puerta de la casa recibiendo a la prensa y yendo a la Justicia a la mañana. Porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que tendría que haber terminado mucho tiempo antes”.