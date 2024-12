Los seguidores de Karol G y Feid gritaron de emoción al ver a ambos artistas urbanos en el Ferxxocalipsis Tour, juntos, después de que el colombiano invitara a su novia al cierre de su tour. La bichota interpretó temas como +57 y el dúo con el que se hicieron conocidos, Friki.

Sin embargo, el momento más emocionante estuvo protagonizado por la pista Mi Ex Tenía Razón. Carolina Giraldo, nombre verdadero de la intérprete, le dedicó la canción, viéndolo a los ojos. "No puedo creer que te vaya a cantar esta canción", declaró con evidente emoción. Los gritos de los presentes se escuchan en cada video difundido sobre el momento.

“Ustedes saben que este concierto es muy especial para todos nosotros, mor, porque estamos en Medellín", expresó Feid antes de empezar el show en el estadio Atanasio Girardot.

El evento contó con aproximadamente 45.000 asistentes, entre varios invitados de alto nivel, entre ellos, su pareja. "Para mí es súper significativo e importante estar en este escenario, gracias por la oportunidad, por invitarme, gracias por permitirme hacer parte de este momento que es tan importante para ti, que lo has luchado tanto... Felicitaciones por tu éxito, pero más por esto que tienes aquí, ese corazoncito con el que has sabido manejar este éxito con demasiada sabiduría y humildad. Te lo mereces todo, eres el ídolo que cualquier persona se moriría por conocer. Te amo”, le dijo Karol a su gran amor.

enamore alguien que te mire como Feid mira a Karol G 🥺 pic.twitter.com/u4jghALrXf — :) (@gangstersal) December 9, 2024

La cantante medalla fue quien cerró con broche de oro el concierto, “Contigo los días de playa me dan más calor, por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. En la cama me curaste todo lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía, a ti sí te creo cuando me dices ‘mi amor’. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor”, cantó sin dejar de observarlo, a lo que él sonreía con ternura. El momento y el show culminó con un beso entre ambos que duró varios segundos.