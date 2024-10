Una segunda oportunidad para los eliminados de Bake Off Famosos. Las ocho celebridades que quedaron fuera de la competencia tuvieron su repechaje en la competencia en la noche del lunes para poder aspirar al título del “mejor pastelero amateur”. Aunque no todos volvieron: Karina Jelinek y Andrea del Boca no formaron parte de la vuelta y en sus lugares fueron convocadas Alejandra Maglietti y Jorgelina Aruzzi.

Wanda Nara le dio la bienvenida a Javier Calamaro, Gastón Edul, Marcos Milinkovic, Ángela Leiva, Cami Homs y Nacho Elizalde y no entró en demasiados detalles de por qué las dos figuras no eran de la partida. “Jorgelina reemplaza a Andrea que no puede estar acá; Alejandra, a Karina que tampoco pudo volver”, explicó, mientras las recién llegadas expresaban sus nerviosismos por su debut al frente de los hornos.

“Nunca me imaginé que me iban a llamar para esto. ¡Jamás!”, aseguró la panelista de Bendita, mientras la actriz de Educando a Nina y El último de nosotros tomaba con humor que había aceptado el ofrecimiento por insistencia de Damián de Santo y encantada con la posibilidad de cocinar junto a Vero Lozano, pero ninguno de ellos se encontraba en esa instancia.

El primer desafío creativo consistió en realizar una torta que cuente con 15 panqueques y un relleno: Ángela sorprendió con una torta arcoíris que convenció a Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis tanto por su decoración como por su sabor; Camila demostró toda su excelencia realizando un toffee que enloqueció a todos los jurados; Nacho fue valorado por su torta que tenía pimienta rosa por sus sabores “originales y disruptivos”; a Marcos le bajaron el pulgar por una mousse de pomelo que consideraron que le faltaba sabor y Jorgelina no recibió buenas noticias cuando elogiaron sus sabores, pero calificaron sus panqueques con la textura de un chicle.

Cami Homs es la elegida y vuelve a la competencia de Bake Off ✨🥹

Superada la primera parte, luego llegó el turno del desafío técnico que consistió en replicar una torta tres leches, un clásico de la pastelería, sobre todo, de Centroamérica. Además, debía ser recubierto por un merengue italiano que le sumó dificultad a la prueba. Gastón fue uno de los que más se quejó por tener que volver a realizar el complejo merengue, pero sí hubo molestia generalizada por la hora y media que les dieron a todos para entregar el plato terminado.

Aunque la mayoría no conocía la torta, que lleva un bizcochuelo embebido en crema de leche, leche condensada y leche evaporada, la expareja de Rodrigo de Paul expresó toda felicidad al tocarle reproducir esa torta. “Es mi favorita”, aseguró. Mientras para la modelo no existían las complicaciones, a otros les costó demasiado. Javier terminó con un merengue que describió como “más duro que un ladrillo” y Ángela como Gastón tuvieron un doble desafío cuando la conductora indagó en sus vidas amorosas y el periodista deportivo terminó en aprietos cuando ella le preguntó, si conocía a la perrita de Cande Molfese.

Cuando llegó la hora del veredicto, las tortas de Nacho y Cami terminaron siendo elegidas como las mejores del día. “Buenos bizcochos, buenos merengues”, los elogió Christophe, antes de que elijan al streamer de Luzu TV como el puesto número uno en el desafío. Sin embargo para Nacho fue agridulce el triunfo cuando los jurados, en tren de definir quién tenía su retorno a la competencia, eligieron a la modelo y a Ángela Leiva como las mejores del día. Al final, la cantante quedó muy cerca del objetivo y Camila recibió la buena noticia.

“No veía la hora. Extrañé mucho la carpa y extrañé mucho a mis compañeros también, los que no están acá. Así que estoy muy feliz de estar acá nuevamente”, expresó, encantada mientras la aplaudían. “Prometo darlo todo y te juro que voy a llegar a la final”, lanzó, esperanzada sobre esta nueva chance. Acto seguido Wanda anunció que el resto de los “recursantes” tendrán una nueva oportunidad para ganarse un lugar en el reality show.