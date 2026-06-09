El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que conmociona a la provincia de Córdoba y al país, sumó capítulos determinantes este lunes. Claudio Gabriel Barrelier (33), único imputado como autor material del crimen, recibió el alta médica tras permanecer varios días internado en el centro de salud del Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Padre Luchesse”, en la localidad de Bouwer.

Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) confirmaron que el detenido se encuentra en buen estado de salud general y fue trasladado nuevamente a su celda común, bajo estrictas medidas de seguridad. Su internación se había dispuesto luego de que los equipos de salud mental detectaran "la presencia de ideas y pensamientos suicidas" durante las evaluaciones de rutina aplicadas a internos catalogados como presos de "alto perfil".

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que conmociona a la provincia de Córdoba y al país, sumó capítulos determinantes este lunes.

Durante su estadía en el hospital modular, Barrelier estuvo bajo la estricta custodia del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (G.E.A.R.), la unidad táctica de élite de la fuerza penitenciaria. Con esta alta médica, el fiscal de la causa, Raúl Garzón, cuenta con el aval técnico para ordenar una nueva indagatoria del principal sospechoso en los próximos días.

El rol del segundo detenido bajo la lupa familiar

En paralelo, la investigación avanza sobre el entorno de la vivienda de barrio Cofico donde se habría perpetrado el asesinato. El jueves pasado, la fiscalía ordenó la detención de Osvaldo Fassetta (47), quien alquilaba una habitación dentro de la misma propiedad de Barrelier, imputándolo por presunto "encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género".

Elizabeth, la abuela de Agostina Vega, rompió el silencio y aportó detalles clave sobre el comportamiento de Fassetta en las horas posteriores a la desaparición de la menor. Según su testimonio, el segundo detenido intentó mostrarse colaborativo desde el primer momento, una actitud que la familia hoy lee con extrema sospecha.

“Yo a ese personaje lo conocí ese mismo domingo porque él acompañó a mi hija a hacer la denuncia”, afirmó Elizabeth, confirmando que Fassetta estuvo al lado de Melisa Heredia, madre de la víctima, en la comisaría.

Asimismo, la mujer precisó que el imputado de 47 años estuvo presente cuando los efectivos policiales realizaron las primeras inspecciones en la vivienda. “Sé que a él le prestaban o le alquilaban en lo de Barrelier y él fue quien le habilitó a la Policía para que entraran a la casa”, añadió la abuela.

Barrelier recibió el alta médica tras permanecer varios días internado en el centro de salud del Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Padre Luchesse”, en la localidad de Bouwer.

Ocultamiento y sospechas de limpieza en la escena

Para los investigadores liderados por el fiscal Garzón, la aparente colaboración inicial de Fassetta habría sido una maniobra para desviar la atención y ocultar información vital mientras la adolescente permanecía cautiva o se alteraba la escena del crimen. El perfil trazado por los pesquisas señala que el hombre, padre de dos hijos y vinculado a la construcción, atravesaba una severa crisis económica y laboral, lo que lo llevó a aceptar la cohabitación con Barrelier.

La hipótesis judicial apunta a que Fassetta cooperó activamente o calló detalles críticos sobre el recorrido de un automóvil Ford Ka negro y las maniobras de personas encapuchadas captadas por cámaras de seguridad retirando bultos de la finca. La querella del caso ya solicitó que se amplíen las imputaciones hacia el entorno del dueño del auto prestado a Barrelier, mientras se esperan pericias biológicas clave para determinar si existió una limpieza profunda del lugar.