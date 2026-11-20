Asesinaron a puñaladas a la encargada de un bar en Córdoba y sospechan de su pareja, que estaba herida junto al cuerpoLa víctima fue hallada junto al presunto femicida en el piso del baño del local.

Una mujer de 35 años fue asesinada a puñaladas dentro del bar donde trabajaba en la ciudad de Córdoba y su pareja, un hombre de 38 años, fue encontrado herido este jueves por la noche en el mismo lugar.

La víctima fue identificada como Romina González, quien se desempeñaba como encargada del bar Morrison, ubicado sobre Marcelo T. de Alvear al 300, frente a la zona conocida como La Cañada.

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Una de las hipótesis que forma parte de la investigación señala que, después del episodio, el hombre habría intentado quitarse la vida.

El asesinato lo descubrió otra empleada del bar que llegó al local para cumplir con su jornada laboral y que, al ingresar, escuchó ruidos provenientes del sector de los baños. Al acercarse, encontró a dos personas tendidas en el piso e inconscientes, con múltiples heridas de arma blanca.

Según consignaron medios cordobeses, personal médico acudió al lugar y constató la muerte de la mujer, mientras que el presunto femicida, identificado como Nicolás Gabriel Pedraza, fue encontrado con vida y presentaba diversas lesiones provocadas por un arma blanca.

Tras recibir las primeras atenciones médicas fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde continuaba internado con pronóstico reservado.

Una comerciante que dijo conocer a ambos señaló que Romina le había comentado recientemente cambios en la situación laboral de Pedraza dentro del bar.

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"La conozco a Romina y al novio, obviamente. Ella era clienta mía, yo soy comerciante. Noté una vez que él tuvo un comportamiento extraño, que no lo podía saludar porque ella era celosa", indicó en diálogo con Crónica TV.

Además, señaló que "los dos trabajaban en este lugar", en referencia al bar, y aseguró que la víctima le comentó "que hace poco había cambiado la titularidad del bar y que lo habían sacado a este muchacho, y después lo habían reincorporado".

"Con él crucé dos o tres palabras, con la que más relación tenía era con la fallecida", declaró.