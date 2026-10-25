La investigación comenzó a partir del hallazgo de una valija con ropa ensangrentada y una peluca. Buscan identificar al hombre con el que habría tenido un encuentro.

La desaparición de Daniela Villalba empezó a generar preocupación el lunes por la noche cuando sus allegados no volvieron a comunicarse con ella. La joven, de 29 años, vivía en el barrio Cofico, en Córdoba capital, y trabajaba en un local de indumentaria. Dos días después, la Policía encontró su cuerpo en el dormitorio de su departamento, con heridas cortopunzantes en el cuello y los brazos.

La investigación dio un giro el martes cuando recolectores de residuos encontraron una valija con manchas de sangre y una peluca en un contenedor de basura, a pocas cuadras de la casa de la víctima.

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En el equipaje había prendas ensangrentadas y un nombre que encendió las alarmas: Daniela Villalba. Desde entonces, los investigadores intentan establecer qué ocurrió durante las últimas horas de la joven y quién fue la persona que estuvo con ella antes del crimen.

Días antes del hallazgo, una amiga de la joven había denunciado su desaparición porque no lograba comunicarse con ella desde la noche del lunes. La preocupación aumentó cuando Villalba tampoco se presentó a trabajar en el local de ropa ubicado en la intersección de Jujuy y La Rioja.

Al advertir que el nombre encontrado en la valija coincidía con el de la mujer a la que buscaban, la Policía comenzó a reconstruir sus últimos movimientos.

La amiga se acercó el miércoles al departamento que alquilaba Villalba en el barrio Cofico y detectó un olor nauseabundo en el pasillo. Como nadie respondía desde el departamento, avisó a las autoridades.

Los policías llegaron al domicilio ubicado en Las Heras al 200 y derribaron la puerta para entrar. En el dormitorio estaba el cuerpo de la joven, cubierto con una sábana. Al examinarlo, constataron heridas cortopunzantes en el cuello y los brazos.

La ausencia del teléfono es uno de los elementos que los investigadores buscan esclarecer. El dispositivo podría aportar información sobre los contactos, las conversaciones y los posibles encuentros que Villalba mantuvo durante los días previos al crimen.

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La principal hipótesis señala que ella habría sido asesinada durante la noche del lunes, posiblemente por una persona con la que había acordado encontrarse.

A través de las cámaras de seguridad, encontraron a un sospechoso: sería un hombre alto de gorra y el pelo “un poco largo”, según consignó.

Hasta el momento, los investigadores descartan que el autor del crimen sea un amigo o un familiar de la víctima a partir de las características físicas observadas en los videos. Tampoco sospechan del padre de su hijo, quien permanece acompañado por familiares de la joven.

Mientras avanza la investigación, sus allegados esperan respuestas sobre lo ocurrido y reclaman que se esclarezca el caso.